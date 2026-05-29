Noah Christoffersson bryter droughten fantastiskt i Allsvenskan

Örgryte IS:s forward Noah Christoffersson skördade två mål, inklusive ett spektakulärt nätmåltorn, för att rädda poängen mot IF Elfsborg efter en lång goallös period i högsäsongen.

Örgryte IS:s anfallare Noah Christoffersson har efter lång väntan fått sin islossning i Allsvenskan . Efter att ha skördat 18 mål i superettan säsongen innan, hade han hittills varit mål lös i de nio första allsvenskamatcharna den här säsongen.

Men i matchen mot IF Elfsborg kom den efterlängtade målsuccén. Örgryte låg under 0-2 och var på väg mot sin femte raka förlust när Christoffersson kompenserade med två mål, det senare ett fantastiskt dunderträff rakt i nättaket, vilket gav poängen 2-2. Efter matchen uttryckte han lättnad och en känsla av att börja kännas igen mer på banan under de senaste fyra till fem matcherna.

Lagkamraten Tobias Sana jämförde det andra målet med Zlatans legendariska finter mot Ungern 2005, särskilt med tanke på vinkeln och i nättakets höjd. Även om Sana skämtade om att kunna göra ett Mohamed Salah-mål, hyllade han Christofferssons insats. Samtidigt poängterade Sana att ingen jämförelse med Zlatan Ibrahimović är relevant utöver den specifika målspeglingen, och att Ibrahimovićs närvaro hade förändra hela lagets dynamik.

Sana beskrev också Christoffersson som en vänlig och jordnära person, men önskade att han vore mer "girig" på banan. Christoffersson svarade att han behöver fortsätta utveckla detta aspekt av sitt spel, men att det var skönt att i dagens match ta mer ansvar och inte bara sköra sina första allsvenska mål utan också säkra ett viktigt resultat och ett moraliskt lyft inför sommaruppehållet





