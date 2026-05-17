Noah Åstrand John använder tålamod i jakten på mer speltid i Malmö FF

Efter en stark premiär har den unge vänsterbackens speltid minskat. Han fördjupar sig i den långsiktiga anpassningsprocessen på ett konkurrenskräftigt Malmö FF-men tror att varje vecka tar honom närmare ett genombrott.

Den unga vänsterback en Noah Åstrand John har kämpat för att säkra speltid sedan han värvades till Malmö FF från IK Brage före allsvenskans start. Den 22-årige spelaren fick chansen att starta i premiären mot Örgryte IS, där han fick en varning i första halvan och byttes ut vid pausen.

Åstrand John beskriver att han inte var glad över att lämna planhalvan, men han tar inte tillsig vardera av beslutet. Sedan debutmatchen har han bara fått ett kort inhopp och har helt saknats i truppen under de tre senaste omgångarna. Åstrand John uttrycker att han vill spela för att han förtjänar det och att han lär sig mycket varje vecka, men han inser att concurrensen är hård.

Malmö FF har tre alternativ på vänsterytterpositionen, inklusive centrale mittfältaren Theodor Lundbergh som ofta får spela där. Den unge backen menar att om det tar tid att bevisa sig så får det vara så. Han ser den konceptstarka styrkorna i laget som innebär ett starkt konkurrensklimat där många spelare har visat sitt värde. Han ser övergángen till Malmö FF som en anpassningsprocess och påpekar att det är viktig att ha tålamod.

Åstrand John jämför med förra säsongen i Brage, då han började som inhoppare innan han fick sitt genombrott framåt hösten. Han menar att man ska vara ödmjuk men ambitiös samtidigt som man inte ska lämna sig fördömt i tanken med förväntningar. Åstrand John tror att varje vecka i Malmö FF gör honom redo för steg framåt men att det är en process som kräver tid och engagemang





