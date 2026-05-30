Noah Tolf Nära Återkomst i IFK Göteborgs Borta Match mot Västerås SK

IFK Göteborgs vänsterback Noah Tolf är nära en återkomst efter skada och förväntas starta mot Västerås SK. Tränaren Billborn är försiktigt optimismfull men poängterar att det inte är en chansning om Tolf är frisk. Laget kommer med en stark prestanda från bortamot Mjällby och satsar på att ta tre poäng i söndagens match.

IFK Göteborg står inför en viktig bortamatch mot Västerås SK denna söndag och allt pekar på att vänsterbacken Noah Tolf kommer att göra sitt återkomst efter en längre rehabiliteringsperiod.

Tränaren Billborn har under veckan uttryckt försiktig optimism kring Tolf, som bortsett från sex minuter i derbyt mot Gais inte har fått något speltid under våren på grund av skada. Trots att Tolf inte har varit med i längre tid ser det ut som att han klarar att starta, särskilt efter att hakört flera träningar i rad och visat bra form.

Tränaren understryker att det inte är någon chansning att släppa in honom i imagen så länge han är "någorlunda hel", men ändå finns en risk eftom att han inte har spelat på länge. Backupspelaren Rockson Yeboah, som också var osäker på grund av träningsbrist, är tillbaka och förväntas också vara med från start.

IFK Göteborg kommer till Västerås med en stark prestation i ryggen efter att ha korsat bort Mjällby AIF, och laget är övertygade om att en liknande insats bör räcka för att ta hem de eftersträvansvärda tre poängen. Billborn har varit tydlig med att Blåvitt inte kommer att chansa med spelare, men att Tols återkomst snarare handlar om hans nuvarande fysiska tillstånd.

Det är viktigt för laget att förvandla goda insatser i poäng, något som har varit ett problem i vissa tidigare matcher. Den senaste matchen mot Mjällby visade på lagets potential när delevererade en solid prestanda. En spelare som har fått uppmärksamhet i de två senaste matcherna är Sebastian Clemmensen. Mot Örgryte IS i derbyt bidrog han med två assister och mot Mjällby blev han målskytt.

Clemmensen uttrycker att laget mår bra och är fullt redo för söndagens utmaning. Han betonar vikten av att ta alla tre poängen från varje match och att hans personliga mål är att bidra med poäng, men det viktigaste är lagets framgång. Känslan i truppen är positiv, med mycket energi och en tydlig vilja att prestera på topp för att säkra en viktig seger i seriekampen. Publiceringsdatumet för artikeln är den 30 maj 2026 kl 12:23





