Nödlandning i Budapest, våldsbrott i Nordanstig, museisatsningar och cyberattack mot flygplatser

En sammanfattning av aktuella händelser: Nödlandning för SAS-plan i Budapest, grovt våldsbrott i Nordanstig, FN:s djuphavsavtal, bombfynd i stad, regeringssatsning på museer, misstänkt farligt föremål i Malmö, politisk debatt om yttrandefrihet i USA och cyberattack mot flygplatser.

Ett SAS -plan på väg från grekiska Samos till Göteborg tvingades till en nödlandning i Ungerns huvudstad Budapest under lördagen. Anledningen till den oväntade landningen var ett akut sjukdomsfall ombord på planet, vilket krävde omedelbar medicinsk assistans. SAS presschef, Øystein Schmidt, bekräftade händelsen och försäkrade att allt följde de gällande rutinerna för sådana situationer. Han tillade att flygningen skulle återupptas snarast möjligt för att nå sin planerade destination.

Samtidigt rapporterades ett grovt våldsbrott i Nordanstig, vilket ledde till att polisen omedelbart inledde en utredning på plats. Polisens presstalesperson, Maria Hall, meddelade att ärendet hanterades intensivt och att ytterligare detaljer inte kunde avslöjas för tillfället på grund av utredningens känsliga karaktär. I en separat utveckling har FN:s djuphavsavtal uppnått en milstolpe genom att ratificeras av 60 länder. Denna betydande händelse innebär att avtalet officiellt blir internationell lag efter årsskiftet. Avtalet, som syftar till att skydda världshaven, fick sin 60:e underskrift från Marocko på fredagen, vilket markerade slutet på en två decennier lång process av förhandlingar och utarbetande. Avtalet förväntas skydda minst 30 procent av haven till år 2030 och omfattar skyddsåtgärder för internationella vatten utanför nationella ekonomiska zoner. Dessa åtgärder är utformade för att bekämpa hot som utfiskning, försurning och plastföroreningar. Miljöexperter har välkomnat överenskommelsen, men påpekat svårigheterna med att skydda internationella vatten eftersom ansvaret inte ligger hos ett enskilt land. Trots att Sverige spelade en viktig roll i att driva igenom avtalet under 2023 har landet ännu inte ratificerat det. Anledningen är att man först behöver utreda vilka lagändringar som krävs för att implementera avtalet fullt ut. Regeringen har dock satt som mål att ratificera avtalet före september 2026. Vidare tvingades cirka 1 900 hushåll med uppskattningsvis 6 000 personer till en snabb evakuering efter upptäckten av en bomb. Upptäckten gjordes av byggnadsarbetare i ett bostads- och affärsdistrikt i västra delen av en stad under fredagskvällen. En polistjänsteman bekräftade för nyhetsbyrån AP att föremålet var en bomb från andra världskriget. Arbetet med att desarmera bomben pågick under lördagen lokal tid, och ingen person ska ha skadats i samband med händelsen. Regeringen har också presenterat förslag om att stärka verksamheten vid flera statliga museer, inklusive Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum. Förslaget innebär en tilldelning av totalt sju miljoner kronor under åren 2026–2028. Kulturminister Parisa Liljestrand (M) betonade att förslaget syftar till att ge fler människor tillgång till kultur och museer i Sverige. Hon noterade också att de berörda museerna årligen tar emot över 3,2 miljoner besökare. Utöver detta föreslår regeringen en förstudie om ett nationellt museikort, med en budget på tre miljoner kronor. Syftet med museikortet är att öka besöksfrekvensen på landets museer och generera ökade intäkter för museerna. Riksförbundet Sveriges Museer föreslås få ansvaret för att genomföra förstudien. På lördagsförmiddagen larmades polisen till ett niovåningshus i Rosengård i Malmö efter att ett misstänkt farligt föremål hittats i trappuppgången. Strax före klockan 13 meddelade polisen att föremålet hade oskadliggjorts och omhändertagits. Nationella bombskyddet bedömde att föremålet var skarpt. I USA har den republikanske senatorn Ted Cruz kritiserat hot från USA:s kommunikationsmyndighet (FCC) om att dra in ABC:s sändningstillstånd efter uttalanden av Jimmy Kimmel om Charlie Kirk. Cruz beskrev FCC:s ordförande Brendan Carrs hot som ”ofattbart farligt” och jämförde dem med ”maffialiknande” taktiker. Han betonade att om regeringen börjar styra över vad media får säga skulle det få negativa konsekvenser för konservativa. Senatorn påpekade att en sådan utveckling skulle kunna slå tillbaka på republikaner om demokraterna skulle återta makten i Vita huset. Bakgrunden är att Disneyägda ABC meddelade att programmet ”Jimmy Kimmel Live!” skulle stoppas efter Kimmels uttalanden. President Donald Trump uttryckte stöd för Carrs uttalande och sade att han ”inte håller med Ted Cruz”. Slutligen har en cyberattack orsakat omfattande förseningar och inställda avgångar på flera stora europeiska flygplatser. Heathrow i London, Bryssels internationella flygplats och Berlin Brandenburg har alla drabbats av attacken, som riktats mot ett företag som tillhandahåller tjänster som används vid incheckning och boarding. System som normalt sett är automatiserade fungerar inte, vilket gör att incheckning och boarding måste skötas manuellt. Passagerare uppmanas att kontakta sitt flygbolag innan de beger sig till flygplatsen. Enligt David Karlsson, kommunikationschef på Swedavia, har svenska flygplatser än så länge inte påverkats av cyberattacken





