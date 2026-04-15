Nöjesparker: Prisjusteringar inför sommaren – vissa höjer, andra sänker

Flera av Sveriges största nöjesparker justerar priserna inför sommarsäsongen. Astrid Lindgrens Värld höjer entréavgiften medan Skara Sommarland sänker priset på dagsbiljetter. Liseberg och Parks and Resorts koncernen, inklusive Gröna Lund, väljer i huvudsak att behålla fjolårets prisnivåer.

Astrid Lindgrens Värld, som har utökat sitt utbud och byggt ut miljöer inför 2024, höjer entréavgiften med cirka 10 procent. En dagsbiljett för vuxna kostar nu 565 kronor, medan barn och pensionärer betalar 430 kronor. Under försäsongen är höjningen mer moderat, på 5 procent. VD Joacim Johansson förklarar att prisjusteringen också påverkas av ökade driftskostnader, inklusive energi, löner och inflation.

Liseberg och koncernen Parks and Resorts fortsätter med rörlig prissättning, vilket innebär att priserna varierar beroende på besöksdatum. Liseberg upplever att majoriteten av deras gäster, runt 80 procent, väljer att köpa biljetter online, vilket kan påverka priset. En entrébiljett med åkpass på Liseberg kostar mellan 415 och 695 kronor under 2024, jämfört med 395–645 kronor 2023. Lisebergs kommersiella chef Robert Arvidsson betonar att investeringar i nya attraktioner är en viktig faktor bakom prissättningen.

Inom Parks and Resorts väljer de flesta parker att bibehålla samma prisnivåer som föregående år, med hänsyn till det rådande ekonomiska klimatet. Joanna Hammar, vice vd på Parks and Resorts, förklarar att man tar hänsyn till ränteläget och den ekonomiska osäkerheten för familjer. Gröna Lund behåller priset på entré och åkband, men höjer priset på Gröna kortet (som inkluderar konserter) med 20 kronor. Furuvik behåller också priserna på dagbiljetter och säsongskort. Kolmården höjer priserna på sina biljetter under högsäsongen.

Skara Sommarland, å andra sidan, sänker priserna på dagsbiljetter samtidigt som man behåller priset på säsongskortet. Detta beslut motiveras delvis av Skara Sommarlands kortare säsong och senare öppning, vilket begränsar möjligheten att erbjuda lågsäsongspriser. Denna strategi visar på en anpassningsförmåga till både marknadsförutsättningar och konsumenternas ekonomiska förutsättningar.





