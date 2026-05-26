Nordisk finanssektor i skifte: Styrelser ansvariga för digital motståndskraft

Den nordiska finanssektorn befinner sig i ett tydligt skifte. Frågor som tidigare hanterades inom IT eller compliance har lyfts upp till styrelsenivå - inte minst genom DORA , NIS2 och den svenska cybersäkerhetslag en, som trädde i kraft i januari 2026.

- Tidigare betraktades cybersäkerhet som en IT-fråga. I dag är det en styrelsefråga. Styrelsen är organisatoriskt ansvarig för den digitala motståndskraften, säger Arvid Cullborg, Country Manager på Admincontrol Sweden. Parallellt skärper myndigheter både nationellt och på EU-nivå kraven på styrelsens kompetens och arbete.

EBA:s och ESMA:s riktlinjer kräver att finansiella institut regelbundet utvärderar styrelsens samlade kompetens och dokumenterar eventuella luckor. Det räcker inte att kompetensen finns - den måste kartläggas, utvärderas och följas upp. Utan strukturerade processer och dokumentation riskerar styrelsen att inte kunna visa att kravet uppfylls. - Tillsynsmyndigheterna nöjer sig inte längre med att granska policys.

De vill se hela kedjan: identifierad risk, beslutsunderlag, fattat beslut och uppföljning - utan att det behöver rekonstrueras manuellt, säger han. Här blir spårbarhet en strategisk fråga. I många organisationer är dokumentationen fortfarande fragmenterad mellan mejl, mappar och protokoll. Vid en granskning krävs att styrelsen snabbt kan visa upp en sammanhängande beslutskedja.

- Det räcker inte med traditionella samarbetsverktyg. Mejl och delade mappar är optimerade för smidighet - inte för säkerhet eller spårbarhet. Här kommer styrelseportalen in som ett effektivt verktyg, säger han. En modern styrelseportal strukturerar vem som fått tillgång till vilket material, när det lästs, hur diskussionen dokumenterats och hur beslut följs upp - med full spårbarhet.

I en transaktionsprocess blir datarummet lika centralt, särskilt för noterade bolag där både EU:s MAR och svenska myndigheters föreskrifter ställer hårda krav på insiderhantering. - När någon beviljas tillgång till marknadspåverkande information i datarummet ska den personen omgående föras upp på insiderlistan - det är ett regulatoriskt krav, inte en intern rutin. Med rätt teknik sker det automatiskt, i realtid, utan mänsklig mellanhand.

Det eliminerar en av de vanligaste källorna till regelfel i en transaktionsprocess, säger Arvid Cullborg och avslutar: - Utöver att ha rätt kompetens runt bordet måste styrelsen också ha rätt struktur för hur information når fram, hur beslut dokumenteras och hur de kan följas upp - både i styrelserummet och i transaktionsrummet. Det kräver digitala miljöer byggda för säkerhet, struktur och spårbarhet





