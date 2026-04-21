Nordisk protest mot World Aquatics beslut om ryska idrottare

Norge vägrar arrangera mästerskap med ryskt deltagande och söker stöd hos grannländerna för att protestera mot World Aquatics beslut.

Norge har tagit ett tydligt och kontroversiellt beslut som skickar chockvågor genom den internationella simvärlden. Landet har meddelat att de inte längre har för avsikt att arrangera junior-EM i simhopp nästa år, och de stänger därmed dörren för samtliga mästerskap där idrottare från Ryssland och Belarus tillåts delta.

Denna drastiska åtgärd är en direkt reaktion på det beslut som fattats av Internationella simförbundet, World Aquatics, att häva avstängningen för ryska och belarusiska simmare i internationella och kontinentala tävlingar. Cato Bratbakk, ordförande för det norska simförbundet, har varit drivande i frågan och arbetar nu aktivt för att få med sig övriga nordiska och baltiska länder i en enad front. Enligt Bratbakk ses detta som en naturlig formalitet för att markera mot kriget i Ukraina. I Sverige följer man utvecklingen med stort allvar. Pia Zätterström, som företräder det svenska simförbundet, har bekräftat att frågan kommer att stå högst på agendan under det stundande styrelsemötet. För svensk del handlar det inte bara om enskilda tävlingar, utan om en principiell ståndpunkt gällande sportens roll i ett geopolitiskt sammanhang. Sverige har tidigare varit mycket tydliga med sin kritik mot World Aquatics och menar att ett återinförande av ryska och belarusiska idrottare riskerar att normalisera ett pågående krig. Enligt Zätterström ger beslutet från den internationella organisationen en farlig signal som i praktiken blir en del av den ryska statens propagandamaskineri. Det svenska förbundet väger nu sina alternativ och överväger att följa den norska linjen för att visa solidaritet med Ukraina och stå upp för idrottsrörelsens värdegrund. Det internationella trycket mot World Aquatics växer sig allt starkare. Även Polen har agerat kraftfullt genom att deklarera att de absolut inte kommer att låta ryssar eller belarusier delta i det kommande mästerskapet i simhopp på polsk mark. Detta ställningstagande möts med respekt från såväl det svenska som det norska förbundet, då det sätter ramar för hur idrottsnationer kan navigera i en tid präglad av konflikt. Diskussionerna i Norden och Baltikum syftar nu till att skapa ett gemensamt ramverk som kan utgöra ett motstånd mot beslutet från World Aquatics. Det råder en utbredd oro för att sportslig neutralitet används som en täckmantel för politiska intressen, vilket gör att de nordiska och baltiska länderna nu prioriterar etiska principer framför möjligheten att stå som arrangörer för internationella mästerskap. Den kommande tiden blir avgörande för hur idrottsvärlden väljer att hantera spänningarna mellan tävlingsverksamhet och ställningstaganden mot krigföring





