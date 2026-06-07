Norge i VM, Alexander Sörloth i Juventus-radar och mer

Norge deltar i VM nästa onsdag, samtidigt som Alexander Sörloth omges av rykten om en övergång till Juventus. Roberth Björknesjö blir ny tränare för IFK Mariehamn och Marcus Linday imponerar för Heerenveen. Andy Robertson presenteras av Tottenham och Olivia Schough förlänger sitt kontrakt med Inter. Dusan Vlahovic väntas lämna Juventus och Oscar Linnér blir klar för Falkenbergs FF. Rasmus Höjlund säljs till Napoli och Corriere dello Sport skriver om Milan-rådgivarens planer.

Norge kommer att deltaga i VM nästa onsdag, samtidigt som Alexander Sörloth omges av rykten om en övergång till Juventus . Enligt Corriere dello Sport finns den norske anfallaren på Juventus radar och Atletico Madrid sägs vara villiga att sälja honom för 30 miljoner euro.

Sörloths kontrakt med Atletico Madrid löper ut 2028 och Juventus ska vara redo att betala en rejäl slant för hans lön. Roberth Björknesjö, en svensk tränare, har blivit ny tränare för IFK Mariehamn, en klubb som har fått en tung start i finska högstaligan. Björknesjö har tidigare haft hand om flera klubbar, inklusive BP, Vasalund och Viggbyholm. Han kommer att ha hand om flera svenskar i laget, inklusive Kevin Lund, Pontus Lindgren och Adam Stroud.

Marcus Linday, en svensk mittfältare, har blivit gjuten i elvan för Heerenveen och imponerat på innermittfältet. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Braga lagt ett bud på 5 miljoner euro för Linday. Andy Robertson har blivit presenterad av Tottenham efter att ha lämnat Liverpool efter nio säsonger. Olivia Schough har förlängt sitt kontrakt med Inter med ett år.

Dusan Vlahovic väntas lämna Juventus när hans kontrakt löper ut 30 juni, eftersom han kräver för hög lön. Oscar Linnér har blivit klar för Falkenbergs FF på ett korttidskontrakt, medan Rasmus Höjlund har blivit såld till Napoli för 480 miljoner kronor efter att ha spelat 26 matcher för Manchester United. Corriere dello Sport skriver om Milan-rådgivarens planer, inklusive att klubben ska ha närmat sig Oliver Glasner och att Zlatan Ibrahimovic ska ha en annan tränare i sikte: Arne Slot.





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