Norge lämnar friidrotts-VM utan medalj – Sverige jublar efter framgångar

Norge misslyckas med att vinna medalj i friidrotts-VM i Tokyo, medan Sverige levererar imponerande prestationer. Skador och otur för de norska medaljhoppen kontrasteras av svenska framgångar och en utökad ledning i den historiska medaljligan.

Inför friidrotts-VM i Tokyo fanns det höga förväntningar på den norska truppen. Flera medaljhopp, inklusive stjärnor som Jakob Ingebrigtsen och Markus Rooth , pekades ut som potentiella guldmedaljörer. Tyvärr för de norska fansen och laget har resultaten uteblivit. Inga norska idrottare har lyckats erövra en medalj, vilket har resulterat i en djup besvikelse och en analys av de bakomliggande orsakerna.

Denna gång blickar vi bakåt på några av de norska förhoppningarna och de utmaningar de stött på under mästerskapet. \Jakob Ingebrigtsen, en av Norges främsta löparstjärnor, har kämpat med skador under hela säsongen. Detta påverkade hans prestationer i Tokyo, där han oväntat slogs ut i försöken på 1500 meter. I finalen på 5000 meter kämpade han väl, men slutade till slut på en tionde plats. Markus Rooth, den regerande olympiska mästaren i tiokamp, drabbades av en skada under träningen strax före VM, vilket tvingade honom att missa mästerskapet. Även Sander Aae Skotheim, som kämpade om guldet i tiokampen inför den avslutande dagen, drabbades av en miss, då han diskvalificerades i 110 meter häck. Dessa missar har bidragit till en känsla av otur inom det norska laget. Sportchefen Erlend Slokvik uttryckte besvikelse över situationen och konstaterade att 'vi har haft mycket stolpe ut i detta mästerskap. Alla våra medaljhopp har antingen varit skadade eller blivit skadade'. Detta är första gången på tio år som Norge lämnar ett utomhus-VM utan medalj. Efter missen i Peking 2015 har man dessutom tagit minst ett guld i fyra raka världsmästerskap, vilket gör misslyckandet i Tokyo ännu mer kännbart. \Medan Norge brottas med besvikelser, har Sverige visat upp en imponerande prestation i Tokyo. Med guld av Armand Duplantis och brons av Andreas Almgren har Sverige lyckats överträffa de norska resultaten. Sveriges förbundskapten, Kajsa Bergqvist, uttryckte stor glädje över lagets prestationer och betonade både medaljernas betydelse och den bredd som laget visat upp. Hon kommenterade att 'Jag är supernöjd. Givetvis är det medaljerna som hyllas mest men vi ser också en bredd där en del som tidigare varit precis varit utanför final nu tagit flera steg. Det betyder jättemycket'. Sveriges framgångar i Tokyo har dessutom befäst deras position i den historiska medaljligan, där de nu utökat avståndet till Norge. Inför mästerskapet hade lagen lika många guld och silver, men Sverige hade tre fler bronsmedaljer. Nu har detta avstånd utökats, vilket förstärker Sveriges dominans och understryker den kontrastrika upplevelsen för de skandinaviska länderna i detta friidrotts-VM





