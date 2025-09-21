Norge medaljlöst i friidrotts-VM: Ingebrigtsen misslyckades på 5 000 meter

Jakob Ingebrigtsen, ett av Norges största medaljhopp, misslyckades på 5 000 meter och slutade på tionde plats i friidrotts-VM i Tokyo. Detta innebär att Norge lämnar mästerskapet utan medalj för första gången på tio år. Skadebekymmer och en intensiv avslutning på loppet påverkade Ingebrigtsens resultat.

Även Ingebrigtsen, som länge sågs som en säker medaljvinnare, kunde inte bryta den negativa trenden. Hans tiondeplats innebär att Norge lämnar ett friidrotts-VM utan medalj för första gången på tio år, en ovanlig situation för det framgångsrika skid- och friidrottslandet. Ingebrigtsen, som tidigare har visat storform, hamnade långt bak i fältet under större delen av loppet. Han kämpade sig uppåt och avancerade sakta men säkert, med cirka 1 500 meter kvar till ledningen. Han tog sig till och med upp i ledning under en period. Men när klungan ökade tempot strax före det sista varvet, tappade norrmannen fart och position, och halkade ner i resultatlistan. Segern gick istället till amerikanen Cole Hocker, som tog guldmedaljen. Silvermedaljen gick till belgaren Isaac Kimeli och bronsmedaljen till fransmannen Jimmy Gressier. Ingebrigtsen har haft problem med en hälsena under säsongen, vilket har påverkat hans förberedelser inför VM. Skadan gjorde att hans uppladdning inte var optimal, vilket förmodligen bidrog till hans mindre lyckosamma prestation.





