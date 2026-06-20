Norges drottning Sonja kommenterar kronprinsessans lungtransplantation - samtidigt berättas om pojke som återfunnits och Aftonbladets tips服务体系

Norges drottning Sonja blir den första kungligheten att yttra sig om kronprinsessan Mette-Marits lyckade lungtransplantation. Samtidigt rapporteras en pojke i Norrtälje som återfunnits efter försvinnande, och Aftonbladet förklarar hur läsare kan bidra med tips och bilder genom sin app. Artikeln innehåller också varningar från Paris om risker med alkohol och värme samt information om källskydd och ersättning för nyhetstips.

Norge s drottning Sonja har gjort en historisk uttalande genom att bli den första kungligheten som kommenterar kronprinsessan Mette-Marits framgångsrika lungtransplantation. Kronprinsessan har sedan 2018 lidit av lungfibros, en allvarlig sjukdom som de senaste månaderna har förvärrats.

Den 5 juni meddelades att hon placerats på väntelista för livsviktig operation. Men i Paris har borgmästare Emmanuel Gregoire varnat för en annan typ av risk: Kombinationen av alkohol, hetta och lite vatten kan vara farligt, säger han. Samtidigt berättar räddningstjänsten i Norrtälje om en lycklig ände på en midsommarkris: en pojke som försvann vid ett vattendrag har återfunnits säker och vid hälsa. Detta lyckliga slut medförde att räddningsinsatsen kunde avvecklas.

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