Norges fotbollshärlighet: Sverige fullständigt överkörda i Oslo

I en chockande träningsmatch på Ullevål dominerade Norge svenska herrlandslaget helt och gör om svensk fotboll. Fredrik Ljungbergs frustration för ögat.

Under en intensiv träningsmatch på Ullevål i Oslo visade Norges herrlandslag i fotboll en imponerande form och fullständigt dominerade samtiden Sverige. Detta skedde i den första av två planerade vänskapsmatcher, där Norge från början till slutt visade sig vara en helt annan sort lag.

Redan efter åtta minuter tog Jörgen Strand Larsen Sverige i ledning med ett målgörande, och tio minuter senare fördubblade Norges lag sin fördel. Under den inledande halvleken fanns det totalt sex tillfällen där Norge kunnat öka sin ledning ytterligare, men målet kom inte förrän precis före paus. Efter en hörna gjorde Norge sitt tredje mål, vilket avslutade en enahäls halvlek för Sverige. Den svenska fotbollslegenden Fredrik Ljungberg, som följde matchen i Viaplay-sändningen, uttryckte sin frustration och ovillkorliga förvåning.

- Jag blir riktigt förbannad när jag sitter och kollar på det här, sade han. - Vi ska vara överlyckliga att det inte står 6-0. Det här har varit under all kritik. Norge leker fotboll.

Jag trodde aldrig jag skulle säga de orden någonsin. Ljungberg fortsatte att ifrågasätta den svenska fotbollsutvecklingen och jämförde den med norska framgångar. - Vad har hänt med svensk fotboll och vad har hänt med norsk fotboll? Hur kommer det sig att de har kunnat bli...

De är ju klasser bättre än oss här i dag. Men hur kommer det sig att de har utvecklat sin fotboll på det sättet som de har och vi har utvecklat vår fotboll där vi är idag? kollegan Erik Niva var lika hård i sin kritik och beskrev den svenska prestationen som nedgörande. - Det svenska laget existerar inte, de har inte funnits på planen. Det är under all kritik, sade han.

Denna match har väckt stora frågor om den svenska fotbollens nuvarande tillstånd och riktning





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Sverige Fotboll Träningsmatch Fredrik Ljungberg Erik Niva Ullevål Oslo Svensk Fotbollskris Norsk Fotbollframgång

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Solbakkens JDT-utspel: 'Kamikaze-fotboll' - SverigeOSLO. Ståle Solbakken berömmer Graham Potter. Man han är inte särskilt imponerad av vad Jon Dahl Tomasson gjorde med Sverige. - Potter matchar mycket bättre med Sverige, säger Norges förbundskapten till Fotbollskanalen.

Read more »

Norges hockeybrons - ett argument för VM-själenNorway's unexpected bronze medal at the Ice Hockey World Championship highlights the soul of the tournament, emphasizing heart, teamwork, and passion over star power and resources.

Read more »

Norges hockeybronslag fast i Zürich - vädjar om hjälp att ta sig hemDet norska ishockeylandslaget vann brons efter seger mot Kanada. Nu är de fast i Zürich och riskerar att missa en hyllning på Ullevål. Förbundet vädjar om hjälp med transport.

Read more »

Miljardären räddar Norges bragdlagProblem för Norges bronshjältar i Zürich. Då kommer den miljardären till undsättning. – De ska bli hyllade som de förtjänar, säger Petter Stordalen till VG.

Read more »