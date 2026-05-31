Norges hockeybrons - ett argument för VM-själen

Norway's unexpected bronze medal at the Ice Hockey World Championship highlights the soul of the tournament, emphasizing heart, teamwork, and passion over star power and resources.

Hockey -VM drabbas ofta av likadan kritik år efter år. För många lag, för många matcher och för många ojämna resultat. Det finns fog för den kritiken.

Men så kommer ett lag som Norge och visar oss med all önskvärd tydlighet varför mästerskapet fortfarande har en själ och påminner oss varför vi älskar sporten. Ingen hade förväntat sig att Norge skulle ta medalj. Absolut ingen. Vårt kära grannland gick in i turneringen med målsättning att som mest nå en kvartsfinal.

Ett lag med spelare som Noah Steen, Max Krogdahl, Tinus Koblar och Petter Vesterheim skulle inte ha någon chans mot lag som Sverige, Kanada och Tjeckien. Ett lag utan de stora stjärnorna och utan de enorma resurserna och utan de skyhöga förväntningarna. Ändå stod de där till slut. I semifinal och sedan med ett historiskt VM-brons runt halsen.

Det är nästan omöjligt att ta in. Med hjärta, stolthet, passion och en tro som växt sig starkare för varje dag under VM har de charmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv, modig och fullständigt respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan.

De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. Norge vann inte för att de hade mest talang. De vann för att de presterade över förväntning med spelare som överpresterade och framför allt med en härlig känsla i gruppen. Kronan på verket kom i bronsmatchen mot Kanada, länge betraktat som hockeyns supermakt.

Ett lag fyllt av världsstjärnor som Sidney Crosby och Macklin Celebrini. Spelare vars lönekuvert ensamma överstiger hela det norska lagets lönebudget. Bara den kanadensiske backen Darnell Nurse lär förmodligen tjäna mer än vad det norska förbundet lägger ned på sitt landslag på flera år. Ändå var det Norge som stod som segrare.

I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor. De kommer inte plötsligt att bli ett stabilt medaljlag. De kommer fortfarande att slå ur underläge mot de största nationerna.

Men det spelar ingen roll en dag som denna. De har under några oförglömliga veckor visat att hockey fortfarande kan handla om mer än stjärnor och meriter. De har visat att engagemang, mod och laganda fortfarande kan rubba världens bästa spelare. Det här bronset är därför mycket större än bara en medalj.

Det bör betraktas som en av de största överraskningarna i VM:s historia. Och kanske också det starkaste argumentet för varför hockey-VM fortfarande behövs. Nästa gång någon säger att VM har för många lag eller för många matcher kan man bara peka på Norge. Med färre lag och färre matcher hade vi kanske aldrig fått uppleva en saga som denna. Och sådana sagor är ändå värda att hylla





