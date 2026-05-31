Norges hockeybronslag fast i Zürich - vädjar om hjälp att ta sig hem

Det norska ishockeylandslaget vann brons efter seger mot Kanada. Nu är de fast i Zürich och riskerar att missa en hyllning på Ullevål. Förbundet vädjar om hjälp med transport.

Det norska ishockeylandslaget har skapat historia genom att ta hem bronsmedaljen vid VM i ishockey. I en dramatisk bronsmatch besegrade Norge en av världens ishockeygiganter, Kanada, med 3-2 efter förlängning.

Matchen präglades av intensivt spel och en vilja som gav eko över hela hockeyvärlden. Detta är första gången på länge som Norge når en sådan framgång, och reaktionerna har varit enorma både i hemlandet och internationellt. Spelarna hyllas nu som hjältar, och hockeyfebern har spridit sig över hela Norge. Efter den historiska bronssegern fick laget en oväntad men hjärtlig inbjudan från det norska fotbollslandslaget.

Fotbollsförbundet bad hockeyhjältarna att komma till Ullevål Stadion för att hyllas under en träningsmatch inför fotbolls-VM mot Sverige. Det skulle bli en kväll fylld av stolthet och gemenskap mellan två av Norges största idrotter. Men glädjen förbyttes snabbt till frustration när laget insåg att de satt fast i Zürich, Schweiz. Deras flyg hem var sent, och de riskerade att inte hinna fram i tid till hyllningen.

General managern Patrick Thoresen vände sig till sociala medier på X (tidigare Twitter) och skrev: "Fotbollsförbundet har bjudit in oss till Ullevaal i morgon, men vi sitter fast i Zürich. Vem kan hjälpa oss att komma hem snabbare?

" Inlägget spreds snabbt och fick stor uppmärksamhet. Ishockeyförbundets generalsekreterare Petter Salsten har gjort sitt yttersta för att lösa situationen. Han har varit i kontakt med SAS, som meddelade att alla flyg är fullbokade och att det inte finns möjlighet att sätta in en extra avgång.

"Vi har inte den ekonomin att vi kan chartra ett flygplan. Vi behöver hjälp av någon som har tillgång till ett flygplan. Om det finns någon legendar där ute som kan hjälpa några hockeykillar i nöd hade vi varit evigt tacksamma", sade Salsten till norska medier. Lagets öde har engagerat hela Norge.

Många företag och privatpersoner har erbjudit sig att hjälpa, men att ordna en charter i sista minuten är inte enkelt. Spelarna hoppas fortfarande på en lösning så att de kan ta emot den förtjänta hyllningen. Bronsmedaljen är en stor bedrift för Norge, som länge varit en mellanklassnation inom ishockey. Med en mix av unga talanger och erfarna spelare har laget visat att de kan mäta sig med de bästa.

Tränaren har hyllat lagets kämpaglöd och sammanhållning. Den norska hockeyfebern har även nått politisk nivå. Idrottsministeriet har uttryckt sitt stöd och lovat att utreda möjligheter att underlätta för landslagets resor i framtiden. För tillfället är fokus dock på att få hem bronshjältarna.

Det återstår att se om någon välgörare dyker upp och erbjuder en privatjet eller om laget får vänta på ordinarie flyg. Oavsett utfall har detta VM redan blivit oförglömligt för Norge - både på isen och utanför





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Ishockey VM-Brons Zürich Transportproblem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ishockey: Norges gulddrömmar i hockey-VM: ”Går för det nu”Norge ska spela sin första semifinal någonsin i hockey-VM. Men norrmännen tänker inte vara nöjda där – de går för guldet. – Vi är två matcher från att ta VM-guld, säger Noah Steen till SVT Sport.

Read more »

Norrmännen vann VM-bronz efter dramatisk match mot KanadaNorges landslag i ishockey tog brons i VM i Zürich efter en spännande 3-2-seger mot Kanada i övertid. Mathias Emilio Pettersen och Stian Solberg gjorde mål för Norge, medan Noah Steen avgjorde iövertid. Kanada, med stjärnor som Sidney Crosby och John Tavares, pressades hårt av Norge som hade en fjärdeplats från 1951 som bästa VM-resultat tidigare.

Read more »

Historiskt VM-brons till Norge i ishockeyZÜRICH. Norge har tagit sin första VM-medalj i ishockey. Det blev 3–2 mot stormakten Kanada i en dramatisk bronsmatch. – Det är det sjukaste jag har varit med o

Read more »

Norge tog historisk medalj – slog jätten KanadaNorges hockeysensation har fullbordats. Efter seger mot självaste Kanada, 3–2, säkrar landet VM-brons i ishockey – första mästerskapsmedaljen någonsin. – Det är det sjukaste jag har varit med om, säger Eskild Bakke Olsen, enligt Aftonbladet.

Read more »