Norges VM-resa väcker kritik: Vikingatema anses problematiskt

Det norska herrlandslaget i fotboll poserade i vikingakläder inför VM. Krönikörer kritiserar estetiken som högerextrem och töntig, medan förbundskapten Solbakken avfärdar kritiken.

Det norska herrlandslaget i fotboll har under de senaste dagarna hamnat i hetluften efter att ha lanserat sitt VM-äventyr med en omtalad fotografering. Inför avresan till USA, där laget ska delta i fotbolls-VM för första gången sedan 1998, valde spelarna och ledarna att klä sig i vikingadräkter.

Med svärd, sköldar och hjälmar poserade de på en strand i en bildserie som skulle hylla norsk kultur och historia. Men istället för att skapa enighet har bilderna utlöst en het debatt om symbolik, estetik och politiska undertoner. Kritiken lät inte vänta på sig. I norska medier har flera krönikörer och skribenter uttryckt sitt missnöje med valet av tema.

Hans Petter Sjöli, krönikör på VG, skrev att bilderna förmedlar en "hypermaskulin och högerextrem" estetik och efterlyste att vikingen skulle avlägsnas från fotbollen. Markus Slettholm på Morgenbladet var ännu mer explicit: han beskrev bilderna som "fruktansvärt töntiga" och jämförde dem med en "Ankeborgsversion" av norsk kultur.

"Det finns förstås något reaktionärt i att blicka tusen år tillbaka i tiden till när norrmän var ett rövarfolk som drog ut för att plundra och våldta i Skottland", sade Slettholm i en intervju, och påpekade att estetiken påminner om sådant som nynazister var intresserade av för tio år sedan. Trots den hårda kritiken har det norska landslaget valt att inte backa. Förbundskapten Ståle Solbakken fick frågan om kontroversen på en presskonferens men valde att avfärda den.

"Det finns många större och svårare ämnen. Jag har inte råd att slösa tid på det", svarade han kort. Fotografen bakom bilderna, David Yarrow, som rekommenderats av storstjärnan Erling Haaland sedan de arbetat tillsammans tidigare, försvarade sitt verk.

"Jag gillar att skildra människor på ett annat sätt än de vanligtvis fotograferas", sade Yarrow. Han erkände att han förutspådde en del av kritiken, men stod fast vid att bilderna är konstnärliga och unika. Debatten speglar en djupare fråga om hur nationella symboler används i idrottsvärlden och vad de signalerar i en tid då historiska motiv ofta tolkas i ljuset av samtida politiska strömningar





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Norge Fotbolls-VM Vikingar Kritik Erling Haaland

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