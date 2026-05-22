Norrländska uttrar får hjälp vid vägar

Sex passager ska byggas i Övertorneå och Pajala med hjälp av Trafikverket för att underlätta för uttrar, fiskar, grodor och mindre vattenlevande organismer.

Norrländska uttrar får hjälp vid vägarUttrar i Övertorneå och Pajala ska nu få hjälp att passera trafikerade vägar obehindrat. Sex passager ska byggas på uppdrag av Trafikverket , tre vägtrummor och tre broar i form av valvbågar , skriver byggföretaget Svevia i ett pressmeddelande.

Förutom uttrar är passagerna tänkta att underlätta för exempelvis fiskar, grodor och mindre vattenlevande organismer. Under valvbågarna ska Svevia anlägga naturliga vattenhinder med natursten för att det ska påminna om en naturlig botten





