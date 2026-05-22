Norrman minns ingenting efter att ha trampat omkull

Martin Uldal, en del av det norska skidskyttelandslaget, har en svart lucka i sitt minne efter en incident när han skoterade och snubblade. Han har fått tillbaka minnet sakta men säkert och tränar nu för fullt, men får inte delta i alla träningar med skärmar.

Efteråt minskade en norrman ingenting av den senaste månaden. Denna japonare snubblade ännu mer minns han inte. Eller i själva verket minns han inte ens att han rasade.

- Gro sa att vi blev guidade till en gryka. Röda Korset kom och sedan körde vi skoter till ambulansen, säger Uldal till När han ställde sig upp ska han ha glömt bort vart han var och varför de åkte skidor. Då ringde Randby efter ambulans... Sakta men säkert har han fått tillbaka minnet men har fortfarande en svart lucka kring själv olyckan.

- Jag minns fortfarande ingenting från lite innan jag rasade tills jag var på sjukhuset. Så det finns ett par timmar där det är ganska tomt. Jag fick reda på att Gro hade blivit uttagen till elitlandslaget två gånger, så det var en glädje, säger han och ler. Nu när det norska skidlandslaget nu återförenas får inte Uldal gå för fullt än.

Den första veckan fick han inte ens använda skärmar och nu får han sakta men säkert stegra träningen. Martin Uldal är en del av det norska skidskyttelandslaget. På meritlistan finns ett silver från stafetten på OS i år.





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skidskytte Olymcka Minne Training

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump har just visat hur urstark han ärDen goda nyheten för Donald Trump: Han fortsätter att ha ett järngrepp om republikanska väljare. Den dåliga nyheten för Donald Trump: Se ovan.

Read more »

Han är teflonpolitikern som slår knut på sig själv för TrumpNatos generalsekreterare Mark Rutte arbetar för att hålla alliansen samlad när Donald Trump återvänder till makten i USA.

Read more »

Åre kommun kritiserad för höga kommunala avgifterEn lokal fastighetsägare säger att han tror att han underbetalar för tillsyn över bostadshus

Read more »

Arbeloa avslutar som tränare för Real MadridArbeloa har varit tränare för Real Madrid sedan årsskiftet och nu är det dags för honom att avsluta sin karriär som tränare. Han har en fantastisk stab och han är osäker om han kommer att fortsätta i karriären efter att han slutar som tränare för Real Madrid.

Read more »