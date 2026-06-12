Norrtälje sjukhus ska byggas ut - men med vårdpersonalens synpunkter

Regionstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med förslaget från förstudien för Norrtälje sjukhus. Men vårdpersonalen har riktat kritik mot delar av den planerade utbyggnaden. Moderaterna vill att sjukhuset byggs rätt från början, medan Socialdemokraterna anser att Moderaterna ljuger om Norrtälje sjukhus.

Norrtälje sjukhus ska byggas ut. Det har länge varit Moderaternas ståndpunkt, och det framförde vi redan i Norrtelje Tidning våren 2022. Den 16 december 2025 fattade regionstyrelsen beslut om att gå vidare med förslaget från förstudien.

Projektet gick därmed in i ett planeringsskede där viktiga delar av hur sjukhuset faktiskt ska utformas fortfarande återstår att arbeta fram. Samtidigt har vårdpersonal på sjukhuset riktat kritik mot delar av den planerade utbyggnaden. Kritiken handlar bland annat om risken att slutresultatet blir både dyrare och sämre om man först bygger för snävt och sedan tvingas bygga ut i efterhand. Vi på stort allvar.

Slutsatsen är enkel: Norrtälje sjukhus ska byggas rätt från början. Socialdemokraterna väljer nu att påstå att Moderaterna ljuger om Norrtälje sjukhus. Det är ett hårt tonläge i en fråga som borde handla om invånarnas trygghet, vårdpersonalens erfarenheter och hur sjukhuset ska fungera på lång sikt. Socialdemokraternas svar får det att låta som om vår artikel var ett angrepp på dem.

Det var den inte. Vår avsikt var att sakligt uppmana till att lyssna på dem som arbetar på sjukhuset och känner vårdens vardag bäst. Det viktiga är att sjukhuset blir rätt för invånarna i Norrtälje kommun. Den som behöver vård ska kunna lita på att Norrtälje sjukhus utformas utifrån de behov som finns här.

Därför måste vårdpersonalens kunskap tas på allvar. Det är de som varje dag ser hur lokaler, flöden, arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop. När de som arbetar på sjukhuset lyfter farhågor ska det inte ses som ett hinder för utveckling. Det är kunskap från vårdens vardag som måste vägas in i besluten.

Det handlar också om ansvar för skattebetalarnas pengar. En sjukhusinvestering ska hålla under lång tid. Därför är det bättre att pröva farhågorna före byggstart än att senare tvingas leva med brister eller genomföra kostsamma omtag. Gå vidare.

Men vårdpersonalens synpunkter ska tas på allvar, prövas skyndsamt och få tydliga svar innan avgörande delar av projektet låses fast. För kommunens invånare är detta inte bara en teknisk byggfråga. Det handlar om att vården ska fungera när människor behöver den som mest. Föräldrar ska veta att hjälpen finns nära om ett barn blir sjukt eller skadar sig.

Äldre ska kunna lita på att vården finns kvar i kommunen när orken sviktar och behoven ökar. Anhöriga ska känna trygghet i att Norrtälje sjukhus fungerar när det verkligen behövs. Från början stärker vi tilliten till vården i Norrtälje. Då får vårdpersonalen lokaler som fungerar även i pressade situationer, samtidigt som skattebetalarnas pengar används ansvarsfullt genom att risken för dyra omtag minskar.

Norrtälje sjukhus är för viktigt för prestige och hårda ord. Det handlar om barnen, de äldre, vårdpersonalen och alla Norrtäljebor som måste kunna lita på sitt sjukhus





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norrtälje Sjukhus Utbyggnad Vårdpersonal Kommun Invånare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Huset på Drottning Kristinas Väg 42 i Norrtälje sålt igen efter kort tidUlf Alexander Pettersson, 39, och Anna Elvira Norstedt, 34, har nu blivit nya ägare till fastigheten på adressen…

Read more »

117 kvadratmeter stort hus i Norrtälje sålt för 5 675 000 kronorKjell Olof Hilding Friberg, 75, och Ninni Ingrid Elisabet Knutsdotter Friberg, 77, har blivit nya ägare till huset på…

Read more »

DEBATT: C: Norrtälje måste bli en kommun där unga kan bygga sina livDebattörerna: Välj rätt så får du C!

Read more »

DEBATT: Vårdcentral Norr i Norrtälje är ett varnande exempelDebattartikel från en mycket besviken vårdtagare.

Read more »