Norrtelje Tidning: Evenemangsguide 4-10 juni med aktiviteter för alla åldrar

Omfattande veckoöversikt över evenemang i Norrtelje kommun mellan den 4 och 10 juni. Läs om boule, rullande bibliotek, ateljéer, utställningar, nationaldagsfiranden och mycket mer från lokala arrangörer.

Norrtelje Tidning bjuder på sin veckoöversikt över evenemang i kommunen mellan den 4 och 10 juni. Den här guiden samlar aktiviteter från lokala arrangörer och föreningar, och täpper ett brett spektrum av inträffanden - från kultur och konst till sport och sociala sammanträffen.

Viktigt att notera är att alla evenemang anmäls av respektive arrangör, och Norrtelje Tidning tar inget ansvar för senare ändringar eller inställningar. En händelse enligt denna guide definieras som en aktivitet som pågår under högst två veckor, och varje arrangör får maximalt tre evenemang per dag. Många aktiviteter kräver egen försörjning i form av mat och dryck, och vissa tillhandahåller utrustning som klot för boule. Kontaktinformation för respektive arrangör anges vid varje arrhenemang.

Bl.a. erbjuds boule med Åke Tillman eller Pentti Dahlbacka som kontaktpersoner. Rullande bibliotek besöker olika hållplatser som Rådmansö och Drottningdal, och erbjuder läsning för alla åldrar samt tillstånd för återlämning över hela kommunen. På Aktivitetshuset Magasinet kan besökare prova på ateljén med verksamheter som vävning, träslöjdl och rockforum för unga vuxna. Pride-Häng riktar sig till 15-30-åringar och skapar ett inkluderande socialt möte.

I anslutning till nationaldagen firades det med musik, tal och allsång. Utställningar av foto, akvarell och konst pågår på olika platser, och en galleriutställning med P.A Larsson och Lino Åberg visar underfundiga skapelser i stads- och landskapsmiljö. I samband med Nationaldagen framfördes musik av lokal artister och körer, och en förening höll en gratitude ceremony med medaljutdelning. Fredagsaktiviteter som billard, shuffleboard och dart erbjuds drop-in.

En loppmarknad är öppen varje lördag med både nya och gamla varor. Duo Stefan & Gabriella spelade Taubemusik i anslutning till nationaldagsfirandet. Många evenemang är könsneutrala och öppna för alla åldrar, från 15 till 115 år. Följ arrangörernas Facebook-sidor för senaste uppdateringar om inställningar eller ändringar. Kontaktuppgifter finns i guiden för mer information





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