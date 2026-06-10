Norsk bok om striden mellan Lise Klaveness och Gianni Infantino dragits tillbaka

Den norska boken Lise vs. Gianni har dragits tillbaka efter att en recensent hittade exempel på användning av AI. Boken handlar om striden mellan Lise Klaveness och Gianni Infantino.

Den norska boken Lise vs. Gianni har dragits tillbaka efter att en recensent hittade exempel på användning av AI. Boken handlar om striden mellan Lise Klaveness och Gianni Infantino .

Recensenten Jonas Hansen Meyer tycker att boken saknar substans och att det är tragiskt att den publicerats. Författaren har använt sig av AI och sökmotorer i arbetet med boken, men har inte önskat uttala sig i norsk media. Det är svårt att förstå hur boken har publicerats och det finns redaktionella brister. När en recensent från NRK skulle recensera boken hittade han flera exempel på användning av AI.

Meningar som var skrivna i en annan stil än resten av boken fanns med i texten. Detta var ett scoop för recensenten, men han tycker att det är tragiskt. Recensenten tycker att boken saknar substans och att det är svårt att förstå hur den har publicerats. Författaren har sagt att han har använt sig av en rad olika källor och AI i arbetet med boken.

Detta har orsakat redaktionella brister och delar av materialet har kommit med i texten. Recensenten tycker att det är tragiskt att boken publicerats och att det saknas substans i boken. Det är svårt att förstå hur boken har publicerats och det finns redaktionella brister. Författaren har använt sig av AI och sökmotorer i arbetet med boken, men har inte önskat uttala sig i norsk media





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Norsk Bok Lise Klaveness Gianni Infantino AI Recension

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