Norsk ishockey på uppgång - vägen till medalj är öppen

Norge har chans att nå kvartsfinal i VM för första gången på 14 år efter imponerande segrar mot Kanada, Sverige och Tjeckien. Hockeynationen är på stark uppgång med flera NHL-draftade spelare, ökande löner och publik i inhemska ligan. Samtidigt förändras VM:s betydelse när OS och World Cup tar över, vilket kan leda till fler skrällar.

Känslan av att något stort är på väg började smyga sig på redan efter den imponerande poängen mot Kanada. Den förstärktes efter den övertygande segern mot Sverige och fullkomligt exploderade efter den utklassningsvinst som Norge levererade mot Tjeckien.

Nu står laget inför en kvartsfinal i VM, något som inte har hänt på 14 år. Lilla Norge, en nation som knappt har kunnat hävda sig på världsnivå inom ishockey, har plötsligt en öppen väg mot medaljronderna. Om Norge slutar tvåa i gruppen, vilket nu framstår som högst sannolikt, kan de möta Lettland, Tyskland eller Österrike i kvartsfinal.

Hur irriterande det än må vara för oss svenskar att våra grannar i väster plötsligt har börjat förstå sig på bollsport, måste vi erkänna att Norge som hockeynation är på stark uppgång. Trenden och potentialen är alldeles uppenbar: fem spelare har draftats till NHL under de senaste åren, kullen född 2004-2007 är den mest lovande i landets historia, och i den inhemska ligan har både lönerna och publiksnittet ökat markant.

Norsk ishockey rör sig framåt med stormsteg och kan mycket väl gå en framtid till mötes som är ljusare än den era Norge upplevde mellan 2008 och 2012, vilket hittills varit deras bästa period. Då blev det tre slutspelsavancemang i VM. Den nuvarande truppen i Fribourg, som har klarat sig utan sina två bästa NHL-spelare Emil Lilleberg och Mats Zuccarello, har potential att gå ännu längre.

Det handlar om en mindre hockeynation som med jämna mellanrum hotar om slutspel och som nu kan ta sig hela vägen till medaljhelgen i VM, precis som Danmark gjorde förra året. Framgången beror dels på att Norge har något speciellt på gång, dels på att VM som fenomen är på väg att genomgå en grundläggande förändring. Med OS och World Cup som spelas vartannat år kommer hockey-VM att bli lidande.

Konsekvenserna kan bli ytterst allvarliga för IIHF, som har VM som sin största inkomstkälla. Det är därför VM-cirkusen fortsätter att snurra varje vår - förbundet har helt enkelt inte råd att göra annat. Men risken är att framtidens VM, i takt med att hockeykartan ritas om, kommer att påminna om ett U23-VM eller en slags uttagningsturnering för de spelare som inte får plats i OS eller World Cup.

I så fall lär VM förlora ännu mer i betydelse och det blir svårt att ta begreppet världsmästerskap seriöst. Å andra sidan kommer detta att öppna upp för ännu fler skrällar, eftersom turneringen borde bli jämnare när de mindre nationerna kan ställa upp med sina bästa lag medan storlagen mönstrar vad som endast kan beskrivas som B- eller C-versioner av sig själva. Eller vem vet - kanske är den framtiden redan här





