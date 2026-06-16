Norsk man dömd för uppmaning till självmord - rätten anser handlingarna ej uppfylla brottsbetingelserna

Steinar Wangen har stått inför rätta för fyra fall av uppmaning till självmord i Sverige. Trots fastställt ansvar anser domstolen att hans handlingar inte var tillräckligt grova för att räknas som brott. Bakgrunden inkluderar tidigare fängelsedom i Norge och nya misstankar om mord i Trollhättan.

Den norska medborgaren Steinar Wangen har nyligen ställts inför rätta i Sverige för att ha uppmanat till självmord i fyra separata fall. Offren, som kom från olika delar av landet, mottog både skriftliga instruktioner och förskrivna läkemedel från Wangen, vilket väckte frågor om hans ansvar enligt svensk lag.

Trots att domstolen tydligt fastslog att Wangen hade uppmanat till självmord, ansåg rätten att hans handlingar inte nådde den allvarliga grad som krävs för att betraktas som ett brott enligt den specifika straffbestämmelsen. Lagmannen Niclas Johannisson, rätten ordförande, förklarade att bevisningen inte tydligt visade någon direkt påverkan på offrens vilja att ta sina liv, och att den kränkande och hänsynslösa karaktär som lagen kräver saknades i detta fall. Bakgrunden till Wangen är både komplex och oroande.

Han har tidigare dömts till åtta års fängelse för medhjälp till självmord när en norsk kvinna dog i ett hotellrum i Strömstad. Denna tidigare dom visar på en återkommande mönster av farliga handlingar som sträcker sig över landsgränserna. Under den period han varit fri har nya anklagelser framkommit, däribland misstankar om att han har dödat en kvinna i femtioårsåldern.

Denna kvinna hittades i september 2024 i sin bostad i Trollhättan, och polisens pågående utredning söker fortfarande en klar bild av sambandet mellan hennes död och Wangs påstådda handlingar. Det är viktigt att notera att dessa påståenden fortfarande är under utredning och ännu inte har lett till en fällande dom. Wangens kriminella historia började redan under tonåren, då han dömdes för dråp i Norge och placerades på en institution i tre år.

Denna tid på institutionen pekar på tidiga tecken på allvarliga psykiska och beteendemässiga problem. I en personutredning som lades fram i rätten beskriver Wangen sig själv som en "lugn person som inte agerar på impulser", men medger också att han kan "ha lätt för att brusa upp och höja rösten om han blir arg". Sådana självbedömningar ger en viss inblick i hans inre konflikter men ger samtidigt ingen fullständig förklaring till de handlingar som lett till anklagelserna.

Rättsväsendet i både Norge och Sverige fortsätter att följa fallet noggrant, med fokus på att skydda potentiella offer och att utreda om Wangen utgör ett fortsatt hot mot samhället. Det återstår att se hur lagstiftningen och rättspraxis kommer att anpassas för att hantera liknande fall i framtiden, där gränsen mellan uppmaning och brott blir allt mer diffus





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Steinar Wangen Uppmaning Till Självmord Rättsfall Sverige Brott Mordmisstanke

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