Norsk man misstänkt för uppmaning till självmord i Sverige

En norsk man misstänks för att ha uppmanat fyra personer i Sverige att ta sitt liv. Han har kontaktat dem via sociala medier och ska ha skickat vägledning om hur de ska gå tillväga för att avsluta sina liv.

En norsk man misstänks för att ha uppmanat fyra personer i Sverige att ta sitt liv. Han har kontaktat dem via sociala medier och ska ha skickat vägledning om hur de ska gå tillväga för att avsluta sina liv.

Han säger själv att han ser det som en barmhärtighetsgärning och förnekar att han har begått något brott. Han är åtalad för fyra fall av uppmaning till självmord som ska ha inträffat mellan april och september 2024. Han har även misstänkts för dråp i ett annat ärende och har avtjänat ett åttaårigt fängelsestraff för medhjälp till ett självmord som inträffade på Nordby Hotel i Strömstad år 2023.

Han säger att han fick upp ögonen för aktiv dödshjälp under coronapandemin och blev aktiv i olika grupper på sociala medier. Han har medgett att han har skickat meddelanden och medicin till de personer han ska ha uppmanat till självmord, men förnekar att han har begått något brott. Enligt åtalet ska han ha tagit kontakt med personerna via Facebook och sedan ha utövat psykisk påverkan genom att skicka vägledning om hur de ska gå tillväga för att avsluta sina liv.

Brottsmisstankarna i Sverige rör fyra fall av uppmaning till självmord som ska ha inträffat mellan april och september 2024. Händelserna har utspelat sig på flera platser i landet, däribland Trollhättan, Stockholm, Västerås, Norrköping och Nyköping. Han är nu åtalad för dessa brott och ska stå talan inför rätten i Vänersborg på onsdagen





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