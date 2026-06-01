Norsk suveränitet mot Sverige i fotboll - en 3-1-seger på Ullevål

Norsk suveränitet mot Sverige i fotboll - en 3-1-seger på Ullevål
Sverige Norge Fotboll VM Kval Ullevål
📆2026-06-01 20:25:00
📰sydsvenskan
En detaljerad genomgång av den norska mediebedömningen efter fotbollsmötet Sverige-Norge, där Norge vann 3-1 på Ullevål inför VM, med jämförelser mot division 4 och analyser av den svenska lagets svagheter.

Graham Potter s landslag jämförs med ett division 4-lag. Norge vann på Ullevål med 3-1 och de norska tidningskrönikörerna valde snarare att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM.

Den svenska nedförsbacken tar inte slut. En vecka efter att ha blivit slaget av lillebror Norge i ishockey-VM blev de utspelat och förödmjukat i fotboll. Mot ett blått och gult, men mest av allt grått svenskt lag, gav det en målchansbonanza som Ullevål-publiken aldrig förr har sett i dessa grannmöten. Sæther skriver att första halvtimmen påminnde mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp.

Krönikören Ernst A Lersveen hyllar Norge: Var ska detta sluta. Vilken junikväll på Ullevål. Fotbollsfest inför avresan till VM. Men fortsätter: Motståndare var Sverige som också ska till VM.

Beklagar Sverige, men detta påminde inte om VM-standard. Pinsamt svagt. Vi är bättre på allt som ni har varit bäst på: Golf, tennis, ishockey och nu denna bekräftelse på det viktigaste; fotbollen

Sverige Norge Fotboll VM Kval Ullevål Graham Potter Division 4 Jämförelse Norsk Media Kritik

 

