Norska drottningen inlagd, Mats Hellström avliden, Lundsberg granskas och Sverige i kärnvapensamtal

Sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: Norges drottning Sonja vårdas för hjärtproblem, tidigare ministern Mats Hellström har avlidit, Lundsbergs skola granskas efter kränkande filmer, och Sverige deltar i samtal om kärnvapenavskräckning med Frankrike.

Norges drottning Sonja har lagts in på Rikshospitalet i Oslo på grund av hjärtproblem . Enligt ett pressmeddelande från norska hovet har hon drabbats av hjärtflimmer och hjärtsvikt.

Hjärtflimmer innebär att hjärtats förmak slår oregelbundet och ofta snabbt, vilket kan leda till blodproppar och stroke. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod för att möta kroppens behov. Drottningen kommer att vara inlagd i några dagar för undersökningar och observation. Tidigare i veckan genomgick hon en kontroll på sjukhuset men bedömdes då inte behöva läggas in.

Nu har beslutet omprövats. Hennes tillstånd beskrivs som behandlingsbart och med hög överlevnadsgrad enligt Cleveland Clinic, och de flesta former av sjukdomen är permanent botbara enligt BBC. Det norska hovet meddelar att hon är under god vård och att personalen på Rikshospitalet gör allt för hennes välbefinnande. Samtidigt har statsminister Jonas Gahr Støre undertecknat ett försvarsavtal med Frankrike under ett besök i Élyséepalatset.

Avtalet innebär bland annat ett fördjupat samarbete kring kärnvapenavskräckning. Detta är en del av ett större försvarssamarbete mellan Norge och Frankrike. Sverige har också bjudits in och tackat ja till att delta i samtal om gemensam kärnvapenavskräckning med Frankrike. Detta markerar en viktig utveckling i nordiskt försvarssamarbete och kan stärka regionens säkerhetspolitiska position.

Exakt vad samarbetet innebär i praktiken är ännu inte detaljbeskrivet, men det ses som en signal om ökat engagemang från Frankrike i Norden. Den tidigare socialdemokratiska ministern Mats Hellström har avlidit. Han var minister under Olof Palme och Ingvar Carlsson mellan 1983 och 1991, med ansvar för bland annat EU- och handelsfrågor. Den tidigare utrikesministern Ann Linde uttrycker sorg och beskriver honom som en man som gjorde stora insatser för Sverige.

Hon var politiskt sakkunnig till honom under hans tid som EU- och handelsminister på 1990-talet. Hellström var känd för sitt engagemang i europeiska frågor och hans arbete med att integrera Sverige i EU-samarbetet. Hans bortgång väcker minnen av en viktig period i svensk politik. Lundsbergs skola har hamnat i blåsväder efter att SVT:s program Dokument inifrån visat filmer från ett slutet Instagramkonto som uppges visa kränkande beteenden och våld bland elever.

Filmerna har väckt starka reaktioner och lett till krav på åtgärder. Skolans verksamhetschef Lars Jonsson tar kraftfullt avstånd från det som visas och välkomnar en granskning av verksamheten. Han betonar att skolans självklara mål är att alla ska känna sig trygga på Lundsberg och att nedsättande eller kränkande språk eller behandling inte tolereras. Skolan har inlett en intern utredning och samarbetar med myndigheter för att komma till rätta med problemen.

Händelsen har återigen satt fokus på hur internatskolor hanterar elevkultur och disciplin





