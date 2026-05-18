Norska försvarsbolaget Kongsberg tecknar kontrakt med Tyskland för leverans av Joint Strike Missile

Kongsberg Gruppen har ingått ett kontrakt med Tyskland värt omkring 3,5 miljarder norska kronor för leverans av Joint Strike Missile, JSM. Tyskland har valt JSM till sitt F-35-system och blir den femte kunden efter Norge, Japan, Australien och USA. Förhandlingen sker via NDMA, norska försvarsmaterielmyndigheten.

Norska försvarsbolaget Kongsberg Gruppen har tecknat ett kontrakt värt omkring 3,5 miljarder norska kronor för leverans av Joint Strike Missile , JSM , till Tyskland . Tyskland valde JSM till sina F-35-stridsflygplan under 2025 och blir nu den femte kunden för robotsystemet efter Norge, Japan, Australien och USA.

Kontraktet genomförs som en affär mellan Norge och Tyskland via norska försvarsmaterielmyndigheten NDMA. Förھnderlighetens affärvärde ligger mellan 3,5 och 4 miljarder norska kronor. Det kan ses som Tysklands ökade satsning på operativ beredskap för F-35-systemet. Kongsberg Gruppen uppger även det fördjupade försvarssamarbetet mellan Norge och Tyskland inom Nato.

Genom samarbetet med Ifrågasätt Media Sverige AB erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norska Försvarsbolaget Kongsberg Joint Strike Missile JSM Tyskland F-35-System NDMA Ordern Defens Och Säkerhet Nata-Partnerskap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nu har ALS-sjuka Anna påbörjat sin behandling – med insamlade pengarEfter en insamling av 1,2 miljoner kronor har ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå kunnat påbörja sin behandling i Tyskland med det nya läkemedlet Tofersen, som inte ges av regionerna i Sverige. Pengarna räcker till tre månaders behandling.

Read more »

Anna-Lena Laurén: Bakom Tysklands största parti AFD: bensinpriser och en stalldrängHur är det möjligt att ett populistparti blivit så starkt – i Tyskland, av alla länder?

Read more »

Tiger sköts till döds i Tyskland efter attack mot djurskötareEn tiger som rymt från en privatägd anläggning utanför Leipzig i Tyskland sköts till döds av polis under söndagen. Det döda kattdjuret tillhörde Carmen Zander – i Tyskland känd som ‘Tigerdrottningen’.

Read more »

Kaos och triumfer i Europa: Mourinho till Real Madrid och Alonso till ChelseaEn djupdykning i veckans mest betydande fotbollsnyheter, från sensationella tränarövergångar i Spanien och England till historiska uppflyttningar i Tyskland och dramatiska ligavslut i Skottland.

Read more »