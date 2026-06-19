Den norska regeringen presenterade ett lagförslag för att förbjuda handel med israeliska bosättningar på Västbanken och i Gaza samt tjänster från ockuperade områden, ett förslag som skiljer sig positivt från andra europeiska länders åtgärder. Samtidigt eskalerade de militära spänningarna när Israel sände in trupper i Libanon, vilket lett till dödstal på minst 25 och hotade pågående USA-Iran-förhandlingar. Vicepresident JD Vance ställde in en resa, medan USA löfte att häva blockaden mot iranska hamnar. Internationella reaktioner inkluderar FN och Frankrike som uppmanar Israel att avsluta attackerna.

Den norska regeringen har lagt fram ett lagförslag som syftar till att förbjuda all handel med och från de israeliska bosättningarna på den palestinska Västbanken och i Gaza , samt en rad tjänster från dessa områden.

Handel hinder är enligt utrikesminister Espen Barth Eide strängare än vad som hittills föreslagits av andra europeiska länder och utgör ett viktigt politiskt budskap. Förslaget omfattar hela de ockuperade palestinska territorierna, inklusive Östra Jerusalem. Samtidigt har spänningarna i Mellanöstern eskalerat ytterligare genom Israels militära insatser i Libanon, där minst 25 personer har dödats enligt libanesiska källor. Israels militär anger att attackerna riktats mot Hizbollah-mål som svar på kränkningar av den gällande vapenvilan.

Boomen i Libanon hotar därmed att underminera de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran om ett bredare framtida avtal. Dessa förhandlingar har mött hinder även på grund av Israels fortsatta militära operationer i södra Libanon, vilket har påverkat förhandlingsklimatet och lett till att USA justerar sin diplomatiska strategi. I samband med detta har USA vicepresident JD Vance ställt in en planerad resa till Schweiz för uppföljande samtal med Iran, enligt Vita huset.

Trots detta har USA meddelat att de lyfter sin blockad mot iranska hamnar kring Hormuzsundet, och Iran har gett sina åtaganden om kärninspelctioner. Iran har också förklarat att det under en 60-dagarsperiod efter samförståndsavtalet inte kommer att ta avgifter för fartyg som transiterar genom sundet. Situationen förblir komplex med tanke på att Israels fortsattaaktioner i Libanon och på andra fronter fortsätter att utmana de diplomatiska insatserna för att uppnå en mer stabil region.

Det internationella samfundet, inklusive FN och franska utrikesminister Jean-Noël Barrot, har intagit en tydligare ståndpunkt och kräver att Israel avslutar sina militära operationer i Libanon. Fredagen den 27 juni2015 har därmed varit en dag fylld av både diplomatiska initiativ och fortsatt militär våld, vilket understryker den mångfacetterade och känsliga balansen i Mellanösternkrisen





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