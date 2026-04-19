Northclean och Autolease – ett hållbart partnerskap för framtidens fordonsflotta

Northclean Facility Services, en ledande aktör inom lokalvård och fastighetsservice, har fördjupat sitt samarbete med billeasingföretaget Autolease. Tillsammans arbetar de för att optimera Northcleans fordonsflotta med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Samarbetet omfattar allt från energieffektiva fordon och smart finansiering till innovativa lösningar för elbilsladdning och administration, vilket frigör värdefull tid och resurser för Northclean.

I en tid präglad av omvärldsförändringar, från pandemins effekter och geopolitiska konflikter som påverkat fordonsleveranser, till skärpta miljölagstiftningar och utmaningar med laddinfrastruktur för elbilar, har Northclean Facility Services, en av Nordens ledande aktörer inom lokalvård och fastighetsservice, navigerat dessa utmaningar genom strategiska partnerskap. Ett sådant partnerskap är det fördjupade samarbetet med Autolease , ett marknadsledande billeasingbolag som nu bistår Northclean med att optimera företag ets fordonsflotta om cirka 160 bilar.

Fredrik Andrén, ekonomichef på Northclean, betonar vikten av att ha en leverantör som inte bara erbjuder konkurrenskraftiga priser, utan som också tar ett helhetsansvar och erbjuder ett brett utbud av lösningar. De senaste årens omvärldsförändringar har krävt kontinuerlig omprövning och anpassning av strategier. Northclean, med sina cirka 1500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa trivsamma och funktionella arbetsmiljöer, ser Autolease som en central partner i arbetet med att uppfylla sina allt högre hållbarhetskrav. Detta är särskilt relevant då många av Northcleans kunder finns inom offentlig sektor och ställer rigorösa krav på miljö och hållbarhet.

Samarbetet mellan Northclean och Autolease, som inleddes 2019, har utvecklats långt bortom traditionell billeasing. Det handlar nu om ett gemensamt långsiktigt ansvarstagande för miljö, ekonomi och framtid. Autolease bidrar med sin expertis för att optimera Northcleans fordonspark genom energieffektiva fordon, strategisk finansiering och löpande uppföljning. Dessa insatser är avgörande för Northcleans arbete med att uppfylla både regulatoriska krav och de specifika önskemål som ställs av deras kunder, vilka alltmer prioriterar hållbarhet. Fredrik Andrén understryker att fordonskostnaderna utgör en betydande del av företagets utgifter, och därför är en noggrann analys av dessa, samt identifiering av besparingsmöjligheter, en stående punkt. Regelbundna fysiska möten mellan Northclean och Autolease syftar till att gemensamt analysera bilparken och kostnadsutvecklingen för att kontinuerligt hitta effektiviseringar.

Magnus Berggren, kundansvarig på Autolease, bekräftar vikten av ett helhetsperspektiv där pris, miljö och hållbarhet går hand i hand. Han beskriver deras relation som en utmaning där de strävar efter att ständigt förbättra verksamheten och driva utvecklingen framåt. Under de år som samarbetet pågått har både Autolease och Northclean behövt anpassa sig till förändrade hållbarhetskrav, kundbeteenden och marknadsförutsättningar. Autolease agerar som Northcleans öra mot rälsen, informerar om kommande krav och regler, och diskuterar sedan fram lämpliga lösningar tillsammans.

Autolease investerar kontinuerligt i att utveckla nya tjänster och verktyg för att möta kundernas behov. Ett exempel är Autolease Charge, en produkt utvecklad för att lösa en av de vanligaste utmaningarna för företag med elbilar: att mäta laddning som sker på olika platser, såsom hemma, på arbetsplatsen eller vid publika laddstationer. Denna lösning kommer att ge Northclean hundraprocentig statistik och en tydlig överblick över sin elbilsladdning, vilket är avgörande för att kunna ge sina kunder en komplett bild av företagets miljöprestanda. Dessa grafiska översiktsbilder av koldioxidutsläpp och kostnadsutveckling, månad för månad, kompletterar Northcleans befintliga hållbarhetsarbete, vilket även innefattar ISO- och Svanen-certifieringar.

Utöver dessa innovativa lösningar underlättar Autolease även den administrativa bördan för Northclean genom att hantera alla aspekter av fordonsflottan. Detta inkluderar att slippa förhandla med bilhandlare, verkstäder och däckverkstäder, samt att hantera reseräkningar, trängselskatter och besiktningstider. Fredrik Andrén framhåller att många företag tenderar att enbart fokusera på bilens inköpskostnad, och därmed missar de omfattande tids- och kostnadsaspekter som allt det kringliggande arbetet medför. Han menar att det är få billeasingbolag som kan erbjuda den bredd av tjänster som Autolease tillhandahåller, vilket gör dem till en ovärderlig partner. Autolease, som är en del av DNB och en av Nordens största leasingoperatörer med över 30 års erfarenhet, fortsätter sin vision att göra företags fordonslösningar smartare, enklare och mer hållbara





