Northclean och Autolease: Ett långsiktigt samarbete för hållbarhet och effektivitet

Northclean Facility Services och Autolease fördjupar sitt partnerskap med fokus på att möta ökade krav på hållbarhet, optimera fordonsflottan och minska kostnader i en utmanande marknad. Genom smarta lösningar och gemensamt ansvar tar de ledningen inom lokalvård och fastighetsservice.

Den moderna affärsvärlden ställer ständigt nya och komplexa krav på företag, där omvärldsförändringar som pandemier, geopolitiska konflikter, ändrade miljöbilspremier och en alltmer komplex laddinfrastruktur för elbilar utgör betydande utmaningar. För Northclean Facility Services, en av Nordens ledande aktörer inom lokalvård, fastighetsservice och arbetsplatsservice, har navigeringen genom dessa utmaningar varit en kontinuerlig process av anpassning och innovation.

Med omkring 1500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa trivsamma och funktionella arbetsmiljöer, är en välfungerande fordonsflotta avgörande. Denna flotta, som omfattar cirka 160 bilar från Autolease, ett framstående billeasingbolag, är mer än bara en leverans av fordon; det är en grundpelare i ett strategiskt samarbete som sträcker sig bortom enbart leasingavtal. Fredrik Andrén, ekonomichef på Northclean, betonar vikten av detta långsiktiga partnerskap: – Det har inte varit lätt att kryssa genom allt detta. Det har krävt att vi ständigt behövt tänka om och hitta nya lösningar. Då räcker det inte att ha en leverantör som bara håller ett lågt pris, den måste även kunna ta ansvar för helheten och ha ett bredare utbud att erbjuda. Detta partnerskap handlar om att ta ett gemensamt ansvar för miljön, ekonomin – och framtiden. Autolease bidrar aktivt till att optimera Northcleans fordonsflotta genom energieffektiva fordon, intelligent finansiering och en proaktiv uppföljning. Detta kompletterar Northcleans strävan att uppfylla ambitiösa hållbarhetskrav och skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar omställning. – Bilar utgör en stor andel av kostnaderna, och därför måste vi hela tiden analysera dessa, titta på vad som sticker ut och hur vi kan minimera dem, fortsätter Fredrik Andrén. Northclean och Autolease genomför regelbundna fysiska möten, flera gånger om året, för att gemensamt granska Northcleans bilpark och analysera kostnader i syfte att identifiera besparingsmöjligheter. Detta systematiska tillvägagångssätt säkerställer att inga stenar lämnas ovända i jakten på effektivitet och ekonomisk hållbarhet. Magnus Berggren, kundansvarig på Autolease, lyfter fram den holistiska synen på fordonsval: – Alla delar är viktiga när man väljer fordon. Pris är naturligtvis en del, men samtidigt har vi alltid miljö och hållbarhet i åtanke. De går ju hand i hand. Detta understryker Autoleases engagemang för att integrera hållbarhetsaspekter i varje steg av leasingprocessen, inte bara fokusera på den initiala kostnaden. Deras filosofi är att utmana sina kunders verksamheter att ständigt förbättras. Sedan 2019, då samarbetet mellan Autolease och Northclean inleddes, har marknadsförutsättningarna, kundbeteenden, hållbarhetskrav och affärsmodeller genomgått betydande förändringar. Båda parter har behövt utvecklas i takt med tiden för att möta dessa förändringar. Magnus Berggren beskriver Autoleases roll som en viktig informationskanal: – Vi har blivit deras öra mot rälsen och informerar om olika kommande krav och regler. Sedan diskuterar vi oss fram till en bra lösning tillsammans. Detta proaktiva informationsutbyte säkerställer att Northclean ligger steget före och kan anpassa sin strategi baserat på framtida regelverk och marknadstrender. Autolease investerar kontinuerligt i att utveckla nya tjänster och verktyg som är utformade för att hjälpa kunderna att möta sina egna kunders ökande krav på hållbarhet. – Våra behov påverkas mycket av våra kunder som alla har ett stort fokus på hållbarhet. Att vi är ISO- och Svanen-certifierade innebär också att vi löpande måste kunna mäta om våra beslut får önskad effekt, förklarar Fredrik Andrén. Detta behov av mätbara resultat och datadriven analys förstärks ytterligare av Autoleases erbjudande. – Här kompletterar Autolease vårt hållbarhetsarbete mycket bra med verktyg som hjälper oss att se helheten. Vi får grafiska översiktsbilder av både koldioxidutsläppen och kostnadsutvecklingen, månad för månad. En särskild utmaning för många företag idag är att korrekt mäta och hantera kostnaderna för elbilsladdning, som kan ske på arbetsplatsen, hemma eller vid publika laddstationer. Autolease har adresserat denna komplexitet genom att utveckla Autolease Charge, en produkt som möjliggör hundraprocentig statistik för laddningskostnader. – Den gör att vi kommer att få hundraprocentig statistik framöver. Den helheten är viktig i kontakten med våra kunder. Utöver detta omfattande stöd för fordonsflottan, tar Autolease även ett helhetsansvar för all administration kring Northcleans fordonspark. Detta frigör värdefull tid och resurser internt hos Northclean. – Det sparar oss mycket tid internt. Att slippa förhandla priser med bilhandlare, verkstäder och däckverkstäder är guld värt. Dessutom behöver vi inte lägga tid på reseräkningar med milersättning eller hålla koll på trängselpassager och besiktningstider. Fredrik Andrén understryker ytterligare värdet av Autoleases helhetslösning: – Det är så lätt att stirra sig blind på kostnaden för själva bilen, men allt det runt omkring kostar också tid och pengar. Det finns inte heller många billeasingbolag som klarar det arbetet runt omkring. Men det gör Autolease. Autolease, som är en del av DNB, en av Nordens största banker, positionerar sig som en av de ledande leasingoperatörerna i Norden. Med över tre decenniers erfarenhet har de en bevisad förmåga att hjälpa företag att automatisera och göra sin fleet management mer hållbar. Deras ursprungliga vision att skapa smartare, enklare och mer hållbara fordonslösningar för företag fortsätter att driva deras utveckling framåt.





Northclean lanserar specialerbjudande och betonar hållbarhet i samarbete med AutoleaseNorthclean Facility Services erbjuder nya kunder ett tidsbegränsat erbjudande med rabatterat pris på tjänster. Samtidigt lyfter företaget fram sitt långsiktiga samarbete med Autolease, fokuserat på hållbarhet och att möta utmaningar i omvärlden. De betonar vikten av att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och höga krav på hållbarhet.

Northclean och Autolease: Samarbete för hållbarhet och kostnadseffektivitet i en föränderlig världNorthclean, ett ledande tjänsteföretag, samarbetar med Autolease för att navigera i utmaningarna med fordonsleveranser, hållbarhetskrav och kostnadsoptimering. Genom energieffektiva fordon, smart finansiering och löpande uppföljning siktar de på en långsiktigt hållbar omställning.

Northclean och Autolease: Navigerar utmaningar i fordonsflottanNorthclean Facility Services, ett ledande tjänsteföretag, arbetar med Autolease för att optimera sin fordonsflotta och möta ökade hållbarhetskrav i en utmanande omvärld med effekter från pandemi, krig och ändrade miljöbilspremier. Samarbetet fokuserar på energieffektiva fordon, smart finansiering och gemensamt miljöansvar.

