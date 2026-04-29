Northclean och Autolease samarbetar för hållbar fordonsflotta i en föränderlig värld

Northclean Facility Services och Autolease har ett långsiktigt partnerskap för att navigera i utmaningarna med fordonsleveranser, hållbarhetskrav och en föränderlig marknad. Samarbetet fokuserar på att optimera fordonsflottan, minska kostnader och uppfylla höga miljöstandarder.

De senaste årens globala förändringar – inklusive pandemier och krig – har skapat betydande utmaningar för fordonsleveranser och påverkat förutsättningarna för miljöbilspremier. Ökade krav på hållbarhet och svårigheter med utbyggnaden av laddnätverk för elbilar adderar ytterligare komplexitet.

Northclean Facility Services, ett ledande nordiskt tjänsteföretag inom lokalvård och fastighetsservice, har upplevt dessa utmaningar på ett tydligt sätt. Ekonomichef Fredrik Andrén betonar att det krävs ständig anpassning och nya lösningar. Enbart låga priser är inte tillräckligt; leverantörer måste ta ett helhetsansvar och erbjuda ett brett utbud. Northcleans samarbete med Autolease, en av marknadens ledande billeasingbolag, sträcker sig bortom enbart leasing.

Det är ett långsiktigt partnerskap fokuserat på gemensamt ansvar för miljö och ekonomi. Autolease hjälper Northclean att optimera sin fordonsflotta med energieffektiva fordon, smart finansiering och kontinuerlig uppföljning. Detta stöd är avgörande för att uppfylla både regulatoriska krav och de höga hållbarhetskrav som ställs av offentliga kunder. Kostnadsanalys är central, och regelbundna möten mellan Northclean och Autolease används för att identifiera besparingar och optimera fordonsvalet, där både pris, miljö och hållbarhet vägs in.

Autolease agerar som en proaktiv partner och informerar Northclean om kommande krav och regler, vilket möjliggör en gemensam utveckling av lösningar. De utvecklar även nya tjänster, som Autolease Charge, för att hantera utmaningen med att mäta elbilsladdning. Detta ger Northclean fullständig statistik över laddning, oavsett var den sker. Utöver fordonsleasing tar Autolease hand om all administration kring fordonsflottan, vilket sparar Northclean värdefull tid och resurser.

Detta inkluderar prisförhandlingar, verkstadsbesök, däckbyten, reseräkningar och besiktningstider. Autolease, som en del av DNB, har över 30 års erfarenhet av fleet management och strävar efter att göra företags fordonslösningar smartare, enklare och mer hållbara





