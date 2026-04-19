Nostalgi och synthdans: En svensk kåsörs uppgörelse med Simple Minds

En personlig reflektion kring nostalgi, musikens roll i identitetsbyggandet och glädjen i att återupptäcka gamla favoriter, även i oväntade sammanhang.

Herr B, nu betalar jag av min skuld till Simple Minds I dag kastar sig norra Europas allra svängigaste kåsör ut på minnenas diskotek och svarar "jajamänsan" på frågan om vuxna män bör syssla med synthdans. Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner. Simple Minds var aldrig mitt favoritband. Men under några år, just de år när musiken var som viktigast för mitt, mycket skakiga, personlighetsbygge, låg de stadigt topp fem.

Alltid på listan, men aldrig överst. Även om jag under några månader hade deras "I travel" som min absoluta favoritlåt. Ja, och undrar ni om jag verkligen gick genom livet med sådana inre band- och låtlistor är svaret: "Skiter regeringen i skogen?" Eller snarare: Vad skulle ha hänt om bussen aldrig, aldrig kom i en grå förort och en knallröd freestyle var din bästa vän? Åttiotalet... 81, 82, 83, 84. När Simple Minds började sjunga om Belfastbarn hade jag redan lämnat dem. Och till skillnad från de andra banden kring listans topp har jag sällan återvänt. Det hände i en turistort, en varm kväll på strandpromenaden. Medelhavet mörkt och stort bakom mig, glassglada turister runt omkring, och framför, på en vilt blinkande scen det mycket lokala bandet "8089 – rock from the 80’s". Det är inte det mest spirituella coverbandsnamn man har hört – det tillhör punkhärmarna från Norfolk: Six Little Fingers, eller möjligen Break Wind and Fire. Men det är omöjligt att inte dansa, att inte sjunga med, att ens tänka på att gå därifrån... trots Fru B:s "finkänsliga" indikationer. Jag blir överraskad av kraften i känslan, hur djupt jag känner att jag är skyldig Simple Minds något. Kanske är inte bandlemmarnas högsta önskan att förvandla en svensk kåsör till en debil dansmaskin – inklusive sångaren Jim Kerrs speciella handrörelser och hukande stil – på en strand i Ligurien. Det är inte konstigt att återvändandet lockar när framtiden ser disig ut. Och det är klart att den som blickar bakåt riskerar att gå in i en stolpe eller två. Men jag tycker att det finns något upplyftande och värmande mänskligt i de nostalgiska vågorna: att vilja hylla de upplevelser som förde en framåt behöver inte vara bakåtsträvande. Även om man bör dra gränsen innan man går ned på ett knä, låtsas att trottoaren är en scenkant, formar handen kring en osynlig mikrofon och – Det handlar inte om att krampaktigt försöka återskapa det förflutna, eller att förneka den person man blivit. Snarare är det en gest av tacksamhet, en erkänsla för den roll musiken spelat i ens liv. De där tidiga tonåren, när identiteten fortfarande formades, var en tid av intensiv musiklyssning och starka känslomässiga band till de artister som spelade soundtracket till ens uppväxt. För många, inklusive undertecknad, var Simple Minds en sådan artist. Deras syntbaserade melodier och Jim Kerrs distinkta röst var en konstant följeslagare under perioder av osäkerhet och sökande. Att återupptäcka den musiken, även i en oväntad kontext som ett italienskt coverband, kan vara en kraftfull påminnelse om den resa man gjort och de personer man varit. Det är en form av självreflektion, en möjlighet att koppla ihop det förflutna med nuet och förstå hur dessa tidiga musikaliska erfarenheter har format ens fortsatta liv. Den här typen av nostalgisk återkomst behöver inte vara ett tecken på att man har stagnerat eller blivit bitter. Tvärtom kan det vara ett uttryck för en sund uppskattning av de glädjeämnen och den inspiration som musiken har gett. Det är en hyllning till de kulturella arv som har berikat våra liv och bidragit till att göra oss till dem vi är idag. Att våga släppa loss, att sjunga med i gamla favoritlåtar och att dansa som om ingen ser på, kan vara en befriande och glädjefylld upplevelse, oavsett ålder. Det är en påminnelse om att livets enkla nöjen, som att dela musik med andra och att känna glädjen i rytmen, aldrig går ur tiden. Även om man kanske inte längre har samma energi som under 80-talets synthpop-era, kan den inre glädjen och energin fortfarande finnas där, redo att väckas till liv av rätt låt. I slutändan handlar det om att omfamna hela sig själv, inklusive den del som en gång älskade Synthpop från Glasgow. Att känna tacksamhet för de musikaliska ledtrådar som hjälpte till att navigera genom tonårens utmaningar och att finna ett sätt att integrera dessa minnen i det nuvarande livet. Det kan vara en källa till glädje och självinsikt. Att möta sitt gamla jag på en sunkig scen i Italien, flankerad av en sjungande och dansande Fru B, är kanske ett av de mest genuina sätten att göra just det. En slags skuld som betalas av, inte med pengar, utan med en nyfunnen glädje och en djupare förståelse för sitt eget personliga soundtrack. Det är ett ögonblick där det förflutna inte bara återspeglas, utan aktivt omfamnas som en del av nuet, och där dansen blir ett uttryck för en livslång relation till musiken som format en.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kreditfond ska få fart på bostadsbyggandet i SverigeEn ny svensk kreditfond vill öka bostadsbyggandet genom alternativa finansieringsmodeller. Målet är fler och mer behovsanpassade bostäder.

Read more »

Danska ”Nyårsfesten” blir ett förutsägbart partyPaprika Steen och Jakob Weis avslutar stilenligt sin relationsbaserade filmtrilogi med en dundrande filmkalas.

Read more »

USA och Iran nära uppgörelse: Frysta medel mot kärnvapen, Hormuzsundet öppetUSA och Iran förhandlar om en fredsplan som inkluderar frigörandet av 20 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar i utbyte mot att Iran avstår från anrikat uran. Samtidigt har Iran deklarerat att Hormuzsundet är öppet för kommersiella fartyg under vapenvilan i Libanon. Nyheterna skickar upp Stockholmsbörsen och pressar ner oljepriset.

Read more »

DEBATT: Att stödja Pahlavi är att stödja diktaturMed fördomsfria och demokratiskt sinnade makthavare är det mycket möjligt att Iran blir Mellanösterns Schweiz med flera officiella språk och folkgrupper som respekterar varandra, skriver Kurdo Baksi.

Read more »

Tyskland omdefinierar sin säkerhetspolitik utan USA:s ryggstödTyskland står inför en historisk vändpunkt och måste utveckla en ny säkerhetsstrategi utan att kunna förlita sig på USA, med en växande oro för amerikanskt svek och nationella försvarsinitiativ.

Read more »

Leif Holmstrands ord är elastiska som muskler – och fogas samman till mästerverkDen nya diktsamlingen ansluter stundtals till ett slags urtradition i svensk poesi med Fröding, Boye och Gullberg,…

Read more »