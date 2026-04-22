Nostalgi som politiskt projekt: En läsning av Hans Bergströms memoarer

En analys av hur Hans Bergströms nya memoarbok speglar en utbredd svensk tendens att romantisera det förflutna och hur denna nostalgi formar dagens politiska debatt.

Hans Bergström s senaste memoarbok ringar in en känsla som blivit alltmer tongivande i det offentliga samtalet: föreställningen om att Sverige som vi en gång kände det håller på att glida oss ur händerna. I verket Ett Sverige som försvann: Min uppväxt på 50-talet målar Bergström upp en bild av ett decennium präglat av ordning, tydliga ramar och en framtidstro som han menar har gått förlorad i dagens splittrade samhällsklimat.

Denna nostalgi är långt ifrån unik för Bergström; den utgör snarare en underström i hela det politiska spektrumet. Oavsett om det handlar om högerfalangens längtan efter en homogen nationell identitet eller vänsterns oro över välfärdsstatens erodering, förenas kritiken av samtiden av en gemensam blick i backspegeln. Det är en paradoxal situation där politiska motståndare som sällan enas om lösningar plötsligt finner en moralisk gemenskap i minnet av en svunnen guldålder. När man betraktar denna utbredda historieskrivning väcks frågan om huruvida nostalgi faktiskt är ett konstruktivt verktyg för politisk förändring eller om det snarare fungerar som en mental återvändsgränd. Fredrik Sixtensson reflekterar i sin läsning över Bergströms text kring de faror som lurar när vi idealiserar historien. Genom att romantisera 50-talets strama och ofta exkluderande strukturer riskerar vi att blunda för de framsteg som gjorts i termer av individens frihet, jämställdhet och öppenhet. Bergström, som under sin karriär rört sig mellan rollerna som chefredaktör för Dagens Nyheter och entreprenör inom friskolesektorn, blir i debatten en tacksam måltavla. Hans roll som delägare i Internationella Engelska Skolan gör honom till en symbol för den marknadisering av välfärden som många nostalgiker paradoxalt nog anser vara en del av förfallet, vilket skapar en komplex och stundtals motsägelsefull bild av författaren själv. Det finns en inneboende risk i att politiska visioner baseras på ett tillstånd som inte längre existerar och som kanske aldrig heller var så okomplicerat som minnet gör gällande. När kulturchefer som Björn Wiman efterlyser ett hyggligt och tolerant Sverige, präglat av en specifik svensk ängslighet och återhållsamhet, är det tydligt att drömmen om det förflutna fungerar som en trygg hamn i en globaliserad värld. Men är nostalgin en lösning eller en distraktion? Att ständigt blicka bakåt för att hitta svar på framtidens komplexa utmaningar kan innebära att vi missar att forma den framtid som faktiskt ligger framför oss. Bergströms memoarer är således inte bara en personlig betraktelse över en barndom, utan också ett tydligt tidsdokument över ett Sverige som kämpar med sin identitet, där gränsdragningen mellan välkommen tradition och hämmande bakåtsträvan blir allt svårare att definiera





