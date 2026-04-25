Nostalgisk resa till 50- och 60-talets amerikanska musikscen – men manuset brister

Kulturhuset Stadsteaterns föreställning 'Vad finns egentligen kvar att utvinna?' hyllar 1950- och 1960-talens gladjazz, swing och easy listening, men lider av ett svagt manus och överdriven användning av anglicismer. Trots detta levererar ensemblen och orkestern en energisk och nostalgisk upplevelse.

I en tid präglad av politisk turbulens och en upplevd nedgång i USA, framträder 1950- och 1960-talens amerikanska populärmusik – gladjazz, swing och easy listening – i ett allt starkare nostalgiskt ljus.

Föreställningen 'Vad finns egentligen kvar att utvinna?

' på Kulturhuset Stadsteaterns stora scen är ett vågat försök att återuppliva denna era, att visa på den underliggande kraften i musik som ofta avfärdas som lättsam och ytlig. Med fyra skådespelare och ett fullt utrustat storband, skapas en scen som vibrerar av energi och rörelse. Scenografin, med soffor, en flygel och en bardisk, utnyttjas till fullo, och ensemblen rör sig med en smittsam frenesi.

Orkestern spelar en avgörande roll i att sammanfoga det mångfacetterade materialet till en sammanhängande helhet, och trumpetaren briljerar med sitt virtuosa spel. Trots den imponerande musikaliteten och den visuella energin, lider föreställningen av ett svagt manus. Repliker känns ofta påklistrade och naturliga, och en överdriven användning av anglicismer stör flytet. Dialogerna är späckade med klichéer från gangsterfilmer och ett överdrivet bruk av svordomar, vilket ger ett töntigt och plastigt intryck.

Mot slutet glider föreställningen in i konspirationsteorier kring maffian och Kennedymordet, vilket känns malplacerat och distraherande. Skådespelarna gör dock starka individuella insatser. En skådespelare gestaltar en dekadent Dean Martin, fylld av raggardisk humor och smöriga tolkningar av klassiker som 'That’s amore'. En annan skådespelare levererar en akrobatisk och känslig tolkning av Sammy Davis Jr., och fångar den komplexitet och det trauma som präglade en svart artist i ett segregerat Amerika.

En tredje skådespelare står inför den svåra uppgiften att efterlikna Frank Sinatras unika röst och frasering, men trots kompetent sång, blir det en blek kopia av originalet. Det är i de ögonblick då ensemblen släpper försöken att imitera Rat Pack och istället omfamnar sin egen energi som föreställningen verkligen lyfter. Avslutningsnumret 'That’s life' är ett exempel på detta, där den fläskiga, svängiga och dollarstinna musiken från en svunnen guldålder får fullt utrymme att blomstra.

Denna energi är smittsam och berörande, och framkallar en känsla av värme och nostalgi. Föreställningen är inte utan sina brister, men den lyckas ändå fånga essensen av en tid då amerikansk populärmusik dominerade världen. Samtidigt belyser den också svårigheten att återskapa magin från ikoniska artister och den komplexa historiska kontexten som formade deras musik. Bakom kulisserna avslöjas dessutom en turbulent produktion med anklagelser om manipulation och strikt kontroll över skådespelarna, vilket ger en ytterligare dimension till upplevelsen





