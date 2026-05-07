Nottingham tar ledningen i Europa League – Aston Villa har chansen att vända

Nottingham tog en knapp 1–0-seger i hemmamötet mot Aston Villa i Europa League. Unai Emery och hans lag har nu chansen att vända resultatet i returen. I La Liga kan Levante rädda sig från nedflyttning tack vare sin fina hemmaform, medan Dortmund förväntas leverera en bättre insats inför hemmafansen.

Nottingham har tagit initiativet i den helengelska semifinalen i Europa League . Efter en knapp 1–0-seger i hemmamötet står Unai Emery och hans Aston Villa inför en utmaning i returen.

Emery, känd för sitt fina facit i europeiska tävlingarna, vilade sju spelare i förra matchen mot Tottenham. Nu förväntas han ställa upp med det starkaste möjliga elvan, och jag tror att Birmingham-laget har goda chanser att vända resultatet. Ettan blir en spik på min kupong. I La Liga kan Levantes fina hemmaform vara nyckeln till att rädda laget från nedflyttning.

Med tanke på lagets starka prestationer på hemmaplan spikar jag den lågt streckade ettan. Dortmund, som levererade en av säsongens svagaste insatser i förlusten mot Mönchengladbach i söndags, står inför en chans att säkra silvret bakom Bayern München inför hemmafansen. Jag förväntar mig en klart förbättrad insats från Dortmund, medan Frankfurt kommer att ha svårt att mäta sig. Rayo Vallecano var det klart bättre laget när man vann det första mötet med 1–0 hemma mot Strasbourg.

Inför returen kan laget spela defensivt och satsa på omställningar. Jag tar med både krysset och tvåan. Örebro är obesegrat efter fem omgångar, men kanske har tagit lite fler poäng än vad man förtjänat. Närkingarna kommer att vara klar favorit, men blir streckat i överkant. Brage har vunnit två bortamatcher, och jag går på X2





SportExpressen / 🏆 30. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Europa League Aston Villa La Liga Dortmund Rayo Vallecano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spotlight-bolag rusar tresiffrigt – expanderar i EuropaSpotlight-listade Suntrade, ett bolag inom energilagring, rusade över 140 procent i den inledande handeln på tisdagen efter att ha meddelat att bolagets projektpipeline inom batterilagring (BESS) ökat från cirka 500 megawatt till 4,5 gigawatt, motsvarande 800 procent.

Read more »

Blandat i Europa – bankfall sänkte LondonbörsenTyska försvarsbolaget Rheinmetall handlades upp på tisdagen efter preliminära kvartalssiffror, trots att intäkterna var något lägre än förväntat. Bolaget upprepade årsprognoserna och aktien steg drygt 3 procent.

Read more »

Europa står inför nya ekonomiska chockerEU-kommissionär Jessika Roswall varnar för Europas sårbarhet och beroende av sårbara leveranskedjor och andra stater. Kriser som krig, pandemier och geopolitiska spänningar har blottlagt dessa svagheter, och nya chocker är att vänta. Fokus ligger på behovet av att minska beroendet av fossila bränslen och diversifiera leveranskedjorna.

Read more »

Selin-ägd cancerbehandlare får grönt ljus i EuropaCancerbolaget Multi4 Medical har fått en CE-märkning och kan därmed börja sälja sin blåscancerbehandling i hela Europa. ”Efter flera års slit är jag överlycklig just nu”, säger grundaren och vd:n Miden Melle-Hannah.

Read more »

Stubb: Europa måste agera inom fem år för sin säkerhetAlexander Stubb höll ett tal i Tjeckien där han varnade för att Europa har ett kort tidfönster för att stärka sin säkerhet. Han jämförde situationen med kalla krigets slut och betonade behovet av djupare integration och utvidgning av EU. Stubb menade att USA nu kräver att Europa tar mer ansvar för sin egen säkerhet och att Rysslands hot kvarstår. Han nämnde västra Balkan, Ukraina och andra länder som viktiga för samarbetet.

Read more »

Personminor återinförs i Europa – riskerar att undergräva internationella normerFem europeiska länder, inklusive Finland, har lämnat Ottawakonventionen som förbjuder personminor. Detta har lett till debatter i andra nordiska länder om att följa deras exempel. Experter varnar för att ett utträde kan undergräva krigets lagar och öka risken för civila offer. Konventionen har visat sig effektiv i att minska antalet offer bland civilbefolkningen.

Read more »