Novak Djokovic stoppad av João Fonseca i Franska mästerskapen

João Fonseca, en 19-årig brasiliansk tennisspelare, stoppade den serbiske stjärnan Novak Djokovic från avancemang i en dramatisk femtimmarsmatch under Franska mästerskapen i Paris.

I går Jannik Sinner – i dag Novak Djokovic . Stjärnorna fortsätter falla under Franska mästerskapen i Paris. Det var den 19-årige brasilianaren João Fonseca som stod i vägen i Franska mästerskapens tredje omgång och stoppade den serbiske stjärnan från avancemang i en dramatisk femtimmarsmatch .

Djokovic var den som tog tag i taktpinnen i matchen, och vann de två första seten. Men sedan blev det Fonsecas tur att styra. Det tredje setet tog han hem relativt enkelt. De två sista seten blev betydligt jämnare, men den unga talangen var den som avgjorde till sin fördel i de båda.

Matchen slutade 3–2 i set (4–6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5) till 28:e seedade Fonseca mot världsfyran Djokovic





