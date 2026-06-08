Novo Nordisk ser möjligheter för GLP-1-läkemedel

Novo Nordisk VD Mike Doustdar har sagt att bolagets storsäljande GLP-1-läkemedel kan öppna dörren till nya områden inom medicinen. Forskning tyder på att den aktiva substansen semaglutid kan ge positiva effekter på bland annat hjärta, lever och njurar utöver viktnedgång.

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk s VD Mike Doustdar har sagt att bolagets storsäljande GLP-1-läkemedel på sikt kan öppna dörren till nya områden inom medicinen. Han pekar på forskning som tyder på att den aktiva substansen semaglutid, som används i Ozempic och Wegovy, kan ge positiva effekter på bland annat hjärta, lever och njurar utöver viktnedgång.

Nya data som presenterades vid diabeteskonferensen ADA indikerar också att semaglutid kan påverka biologiska markörer kopplade till åldrande, även om det ännu inte är bevisat att läkemedlet bromsar åldrandeprocessen. Novo Nordisk undersöker samtidigt fler användningsområden för GLP-1-läkemedel, inklusive tillstånd som inflammation, ledsmärta och estetiska behandlingar. Dessa uttalanden kommer efter en period av ökad konkurrens och press på aktien, där analytiker ser tecken på en mer förändringsinriktad strategi under Doustdars ledning





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Novo Nordisk GLP-1-Läkemedel Semaglutid Åldrande Inflammation Ledsmärta Estetiska Behandlingar

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