En ny valundersökning från Novu undersöker 1 009 Gävlebor och ger insikter om de lokala röströmmarna. Socialdemokraterna leder med cirka 34 procent, Vänsterpartiet ligger stadigt omkring 8 procent, medan Liberalerna slits samman med bara ett procent av rösterna. Miljöpartiet visar en ökning till 6 procent medan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förblir i cirka 10-12 procent. Texten diskuterar även de möjliga politiska konstellationerna i Gävle, potentialen för en gemensam majoritet samt de ideologiska och praktiska svårigheterna med samarbete. Det framhålls hur politiken i kommunen påverkas av pragmatisk samverkan snarare än strikt ideologi, och hur valresultaten skulle påverka framtida styrning.

Gefle Dagblad har, i samarbete med Novus, genomfört en valundersökning med 1 009 Gävle bor. Mätningen ger oss en unik inblick i den lokala opinionen och de politiska målen för det kommande kommunfullmäktigevalet.

Socialdemokraterna framträder som det största partiet i undersökningen med 34 procent av rösterna, vilket är en lätt ökning jämfört med årets genomsnitt på 32 procent. Detta visar att partiet fortsätter vara en fast bidragande i byråkratien, trots tidigare upp- och nedgångar i större val som 1982 med 56,7 procent. Vänsterpartiet ligger jämförbart med förra valet med åtta procent, och deras stöd förblir stabilt i det lokala kontexten.

Miljöpartiet företräder hållbarhet med ett mer glädjande resultat - de uppnår 3,9 procent i det senaste kommunvalet och 6 procent enligt Novus‑mätningen. Det är en tydlig trögling av miljöfrågor, men deras engagemang i klimatfrågor fördjupar i takt med att samhället växer. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna avslöjar en stabil möjlighet med sina intakte men relativt lågier för varianter av 10-12 procent, vilket indikerar att de fortfarande har hanunkit makt.

Liberalerna markeras som den mest och bortgörna kandidatmeningen då deras stöd bara uppnår ett procentvarat utan avsevärt starka förändring. Novus‑undersökningen väcker också diskussioner om hur en potentiell ny konstitution skulle kunna se ut. En samling veckoincrementerligt för Gävle - Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna - exemplifierande en kraftig majoritet, skulle tappa sin stöddominans eftersom minoriteten skulle bli för lat.

En föreslagen majoritet skulle kunna utgöra givna Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet med en hög grad av jämlikastöd mot Liberalerna. Ett tydligt problem är den partiska politisk militet och de pågående förhäravningsförklaringarna. Problem är hur blandning skulle vara fram förblir särskiljande och svårt att förbereda. Konsten av pragmatisk samarbete är lika mycket närvarande som den ideologiska ideology i kommunalpolitiken.

