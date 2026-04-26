Nu kan seriebrottslingar låsas in på obestämd tid

Ny lagstiftning möjliggör säkerhetsförvaring för återfallsförbrytare som bedöms utgöra en fortsatt hög risk för allmänheten. Domstolar kommer att inhämta yttranden från Rättsmedicinalverket för att bedöma risken för återfall.

Nu kan förövare av allvarliga brott, såsom våldtäkt och andra grova våldsbrott, dömas till säkerhetsförvaring , vilket i praktiken innebär fängelse på obestämd tid. Denna nya lagstiftning, som trädde i kraft den 15 april, riktar sig mot individer som återfaller i brottslighet som motsvarar minst fyra års fängelse, men som inte nödvändigtvis begår brott som motiverar livstidsstraff.

Syftet är att kunna hålla kvar individer som bedöms utgöra en fortsatt hög risk för allmänheten, även efter att de avtjänat sina ursprungliga straff. Justitieminister Gunnar Strömmer har tidigare betonat att lagen är nödvändig för att skydda samhället från personer som, trots avtjänat straff, fortsätter att begå allvarliga brott. Ett exempel som ofta nämns i debatten är fallet med en person som dömdes för ett stort antal våldtäkter och sedan begick nya övergrepp under sin villkorliga frigivning.

Denna nya lagstiftning ger domstolarna ett verktyg för att hantera sådana fall på ett mer effektivt sätt. Innan en domstol kan döma någon till säkerhetsförvaring kommer den att inhämta yttranden från Rättsmedicinalverket (RMV). RMV:s uppgift är att bedöma risken för återfall i brott mot liv och hälsa, med fokus på brott av samma typ som den dömde tidigare begått. Bedömningen kommer att graderas i tre nivåer: låg, medel och hög risk.

Jesper Svedberg, avdelningschef vid RMV:s avdelning för rättspsykiatri, förklarar att RMV redan utför liknande riskbedömningar i samband med ansökningar om tidsomvandling av livstidsstraff. Processen för säkerhetsförvaring kommer att vara liknande, men med ett tydligare fokus på risken för återfall i specifika typer av brott. RMV:s bedömning kommer att baseras på en samlad bild av den dömdes bakgrund, historik och aktuella situation. Detta inkluderar granskning av akter, samtal med den dömde och användning av olika riskbedömningsinstrument.

Utöver riskbedömningen kommer RMV också att identifiera potentiella skyddsåtgärder och riskreducerande åtgärder som kan minska risken för återfall, även i de mest komplexa fallen. Detta innebär att man inte bara fokuserar på att bedöma risken, utan också på att aktivt söka efter sätt att hantera och minimera den. Det är viktigt att understryka att säkerhetsförvaring inte är en automatisk följd av återfall i brott.

Domstolarna kommer att göra en individuell bedömning i varje fall, baserat på RMV:s yttrande och andra relevanta faktorer. Beslutet om säkerhetsförvaring kommer att tas med beaktande av proportionalitetsprincipen, vilket innebär att straffet måste stå i rimlig proportion till brottets allvar och den dömdes risk för återfall. Även om en person döms till säkerhetsförvaring kommer det att finnas möjlighet att ansöka om frigivning.

I dessa fall kommer domstolarna återigen att inhämta yttranden från RMV för att bedöma om risken för återfall har minskat tillräckligt för att motivera en frigivning. Denna process kommer att säkerställa att besluten om frigivning baseras på en aktuell och välgrundad bedömning av risken för återfall. Lagen om säkerhetsförvaring är en betydande förändring i svensk straffrätt och förväntas få en stor inverkan på hur vi hanterar återfallsförbrytare som utgör en allvarlig risk för allmänheten.

Denna lagstiftning är ett svar på en växande oro över att befintliga straff inte alltid är tillräckliga för att skydda samhället från farliga förövare





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Säkerhetsförvaring Återfall Brottslighet Rättsmedicinalverket Straffrätt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Försvarsmakten samarbetar för bättre underkläder till kvinnliga soldater – Ny Fjällbacka-serie planerasFörsvarsmakten inleder ett samarbete med Astrid Wild för att utveckla underkläder anpassade för kvinnliga soldater. Samtidigt planeras en tv-serie baserad på Camilla Läckbergs nya Fjällbacka-deckare.

Read more »

”I skuldens skugga” – ny SVT-serie i Läckbergs FjällbackaMattias Bergqvist skriver om nöje, tv, film och streamingtjänster på Expressen.

Read more »

– Ny Läckbergdeckare blir serie på SVTEn ny deckare i Camilla Läckbergs Fjällbackauniversum blir tv-serie i SVT. ”I skuldens skugga” blir en internationell storproduktion som…

Read more »

Conte besviken på Lukaku: 'Ingen har knackat på dörren' - Serie ARomelu Lukaku har trampat snett i Napoli. Antonio Conte är besviken på belgaren. - Ingen har knackat på dörren, säger Napoli-tränaren enligt Tuttomercatoweb.

Read more »

Netflix gör ny ”Scooby-Doo” serie – spana in första bilden'Scooby-Doo: Origins' blir titeln på det senaste försöket att sparka någon form av liv i klassiska deckarserien 'Scooby-Doo'. Den här gången är det Netflix som står för kalaset, och den nya serien kommer, till skillnad från många av franchisens tidigare verk, vara i live-action.

Read more »

Nu kan seriebrottslingar låsas in på obestämd tidPersoner som återfaller i allvarliga brott, exempelvis våldtäkter, kan nu låsas in på obestämd tid. I teorin kan de som…

Read more »