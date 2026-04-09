Ny ägare tar över fastighet i Hallstavik – Här är priserna på bostäderna

Camilla Anita Gunnarsson och Mats Roine Jansson har köpt fastigheten på Hallstaviksvägen 763. Nyheten belyser den aktuella bostadsmarknaden i Hallstavik, inklusive prisutvecklingen och de dyraste försäljningarna.

Fastighetsaffären vid Hallstavik svägen 763 i Hallstavik har nu fått nya ägare. Camilla Anita Gunnarsson, 56 år, och Mats Roine Jansson, 61 år, har tagit över fastigheten från Ulla Mona Anita Jansson. Ägarbytet, som slutfördes i mars 2026, markerar en viktig händelse på den lokala fastighetsmarknaden. Huset, med en boyta på 125 kvadratmeter, utgör en del av den dynamiska bostadsmarknaden i Hallstavik och Norrtälje kommun, där prisutvecklingen ständigt förändras.

Denna försäljning ger en intressant inblick i de aktuella trenderna och värderingar som präglar området. De senaste tolv månaderna har präglats av en aktiv marknad med ett stort antal transaktioner, vilket speglar intresset för att bo och investera i Hallstavik.\Under de senaste tolv månaderna har det skett hela 93 försäljningar av bostäder i postorten Hallstavik, vilket indikerar en relativt hög omsättning på marknaden. Priset per kvadratmeter i Hallstavik ligger i genomsnitt på 22 106 kronor. När man jämför med den övergripande trenden i Norrtälje kommun och länet, ser man intressanta skillnader. Priserna på villor i Norrtälje kommun har visat en nedgång på 5,5 procent under de senaste tre månaderna. Detta står i kontrast till länet som helhet, där priserna istället har stigit med 0,8 procent under samma period. Jämför man över ett år, ser man en prissänkning på 2,2 procent i Norrtälje kommun och en prisökning på 0,5 procent i länet. Dessa siffror illustrerar de variationer som kan uppstå beroende på geografisk plats och tid, vilket är viktigt att ha i åtanke när man analyserar fastighetsmarknaden. I Norrtälje kommun är det genomsnittliga priset per kvadratmeter 32 218 kronor, medan snittpriset för hela länet ligger betydligt högre, på 52 725 kronor per kvadratmeter. Detta understryker de skillnader som finns mellan olika områden och den betydelse som lokaliseringsfaktorn har för fastigheters värde. \För att ge en mer detaljerad bild av de aktuella prisnivåerna i Hallstavik, presenteras här de fem dyraste fastighetsförsäljningarna under de senaste tolv månaderna. På första plats finner vi Hattstinas Väg 6, som såldes för imponerande 7 000 000 kronor. Därefter följer Norrbygårdsvägen 29 med ett pris på 4 750 000 kronor, Mor Annas Väg 26 för 4 700 000 kronor, Norrby Byaväg 50 för 4 675 000 kronor och slutligen Främstören 2, som såldes för 4 025 000 kronor. Dessa försäljningar ger en indikation på de högst värderade fastigheterna i området och kan användas som referenspunkter för framtida transaktioner. Analysen av dessa transaktioner hjälper till att förstå de faktorer som påverkar fastigheters värde, såsom läge, storlek och standard. Detta bidrar till en djupare förståelse av fastighetsmarknaden i Hallstavik och de drivkrafter som påverkar dess utveckling





