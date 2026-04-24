Ny ägare till fastighet på Näckrosvägen 5 i Höllviken

Jonathan Hansen och Julia Holst har köpt fastigheten på Näckrosvägen 5 i Höllviken för 7 600 000 kronor. Analys av den lokala bostadsmarknaden visar på stigande priser i Vellinge kommun.

En fastighetsöverlåtelse har nyligen genomförts på Näckrosvägen 5 i den pittoreska orten Höllviken . Den nya ägaren av fastigheten är Jonathan Hans Georg Hansen, 38 år, och Julia Amanda Liv Holst, 35 år, båda bosatta i Malmö.

Säljaren av fastigheten var Margit Inga-Lill Persson. Affären slutfördes i april 2026 och det totala köpeskillingen uppgick till 7 600 000 kronor. Fastigheten i fråga är ett kedjehus, ursprungligen byggt år 1966, och erbjuder en generös boyta om 149 kvadratmeter. Denna försäljning är en av flera som skett i området under den senaste tiden, vilket indikerar en aktiv bostadsmarknad i Höllviken.

För att sätta försäljningen i ett större perspektiv, kan vi konstatera att ett liknande hus på Näckrosvägen 8 nyligen såldes för 6 600 000 kronor. Detta hus var något mindre, med en boyta på 104 kvadratmeter. Under de senaste tolv månaderna har totalt 60 hus sålts inom en kilometers radie från Näckrosvägen 5. Det dyraste av dessa hus var beläget på Boltensternsvägen 48D och såldes för anmärkningsvärda 21 500 000 kronor.

Sammanlagt har 213 bostäder av olika slag sålts i Höllviken under samma tidsperiod. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Höllviken ligger för närvarande på 81 002 kronor, vilket placerar orten i ett attraktivt segment av bostadsmarknaden. Denna siffra är betydligt högre än genomsnittet för hela länet, vilket tyder på en stark efterfrågan på bostäder i Höllviken. Sett till utvecklingen på den regionala bostadsmarknaden, har priserna i länet i stort sett varit stabila under den senaste perioden.

Däremot har Vellinge kommun, där Höllviken ligger, upplevt en prisökning på 5 procent under det senaste året. På länsnivå har priserna ökat med 1,1 procent. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Vellinge kommun är 55 681 kronor, vilket är betydligt högre än det genomsnittliga priset på 30 925 kronor per kvadratmeter för hela länet. Detta understryker Höllvikens och Vellinge kommuns position som attraktiva bostadsområden med relativt höga priser.

För att ge ytterligare perspektiv på de högre prisnivåerna i området, kan vi nämna några nyligen genomförda försäljningar. Södra Ljunghusvägen 16 såldes för 43 000 000 kronor och Solnavägen 4 för 29 000 000 kronor. Dessa exempel visar tydligt att det finns en marknad för exklusiva bostäder i området. Den fortsatta utvecklingen av bostadsmarknaden i Höllviken och Vellinge kommun kommer att vara intressant att följa, särskilt med tanke på den generella ekonomiska situationen och eventuella förändringar i ränteläget.

Denna försäljning på Näckrosvägen 5 är en tydlig indikation på att intresset för att bo i Höllviken kvarstår och att fastighetspriserna fortsätter att vara på en hög nivå





