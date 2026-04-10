Ny AI-modell skapar oro för ökade cyberrisker – Chipteknik spelar avgörande roll för AI-PC:er

En ny AI-modell från Anthropic väcker oro för cyberrisker, medan chipteknik driver framsteg inom AI-PC:er. Finanssektorn särskilt utsatt. Ateas CIO-undersökning visar på ökad AI-mognad. AI-PC:er erbjuder förbättrad effektivitet, säkerhet och resiliens.

Den nya AI-modellen Mythos , utvecklad av teknikföretaget Anthropic, väcker betydande oro inom tillsynsmyndigheter och bedömare. Modellen beskrivs som ett kraftfullt system kapabelt att identifiera och utnyttja sårbarheter i stora operativsystem och webbläsare. Detta har lett till farhågor om att hackare kommer att kunna använda Mythos för att genomföra sofistikerade cyberattacker, vilket i sin tur kan leda till en era av ökade cyberrisker.

Finansminister Scott Bessent och Federal Reserves ordförande Jerome Powell kallade nyligen till ett brådskande möte med ledande aktörer på Wall Street för att diskutera de potentiella riskerna. Finanssektorn, med dess känsliga data och höga transaktionsvolymer, anses vara särskilt utsatt för dessa hot. Den snabba utvecklingen av AI och dess integrering i olika system innebär att säkerhetsåtgärder ständigt behöver utvecklas för att hålla jämna steg med de ökande hoten. Detta kräver en kontinuerlig anpassning och investering i säkerhetslösningar för att minimera riskerna och skydda kritisk infrastruktur.\Samtidigt visar resultaten från Ateas CIO Analytics-undersökning på en ökande AI-mognad bland organisationer. Allt fler IT-beslutsfattare rapporterar att de aktivt vill utnyttja eller redan utnyttjar AI i sina verksamheter. En central aspekt av denna utveckling är den roll som chip spelar i prestandan hos enheter, särskilt när det gäller AI-kapacitet. Chipet i enheten, inte enbart mjukvaran, är avgörande för AI-funktionernas effektivitet. I kärnan finns en NPU (Neural Processing Unit), speciellt utformad för AI-beräkningar, vilket möjliggör AI-funktioner direkt på enheten. Nawras Sawsou, ansvarig för Intels nordiska partnersamarbete, understryker chipens betydelse för organisationens AI-beredskap, vilket i sin tur påverkar effektivitet, produktivitet, informationssäkerhet, skydd och verksamhetens kontinuitet. AI-PC:er, som bygger på Intel vPro-plattformen och Intel Core Ultra-processorer, erbjuder en rad fördelar, inklusive förbättrad effektivitet, säkerhet och resiliens. Dessa enheter kan underlätta hybridarbete, förbättra användarupplevelsen och effektivisera hanteringen av stora datamängder, även utan nätverksanslutning.\AI-PC:er erbjuder betydande mervärde i olika sektorer. Inom hälso- och sjukvården kan patientdata skyddas bättre, inom utbildningssektorn kan man dra nytta av effektivare hantering och kommuner kan utnyttja lokal beräkningskapacitet, vilket minskar behovet av omfattande molninvesteringar. Chipen spelar en central roll för säkerheten och resiliensen. Intel vPro-plattformen erbjuder inbyggd säkerhet som skyddar enheten redan från start genom att använda AI och maskininlärning för att förutse och identifiera hot och avvikande beteende. Eftersom viktig data inte behöver skickas till molnet ökar säkerheten. Dessutom förenklar chipen enhetshanteringen, vilket möjliggör snabba reaktioner på problemsituationer. AI-PC:er med kraftfulla chip är ett framtidssäkert val som möjliggör flexibel anpassning till förändringar i verksamheten och affärsmiljön. IDC rapporterar att 80% av företagen planerar att köpa AI-PC:er under innevarande år, vilket indikerar en stark efterfrågan och en positiv syn på teknologins framtid





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Så kan Gävle skapa en magisk fotbollssommarGävle borde göra som Göteborg och ge krogarna möjlighet till förlängda alkoholtillstånd.

Anthropic lanserar säkerhetsinitiativet Glasswing. Använder AI för att hitta kritiska säkerhetsbuggar.AI-företaget Anthropic har presenterat ett säkerhetsinitiativ som kallas x22Project Glasswingx22 där man använder AI för att hitta och fixa säkerhetsluckor i många av de program, appar och tjänster som används i stor omfattning, bland annat i mjukvara från företag som Google, Apple, Microsoft, Amazo...

Dolda vinnarna när jättarna ska till börsen2026 kan bli året då de största börsnoteringarna någonsin genomförs. SpaceX, OpenAI och Anthropic planerar alla att ta sig till börsen i år. Men vilka bolag tjänar mest på denna utveckling?

Chipnivåns Skydd: Nyckeln till Robust Cybersäkerhet för OrganisationerAteas och Intels experter belyser vikten av chipnivåns cybersäkerhet för att skydda känslig information och kritisk infrastruktur. Artikeln lyfter fram fördelarna med avancerad enhetshantering och de ökande hoten från sofistikerade cyberattacker.

I Technokratin: AI-nyheter, Europa utan USA & Kina, Kinneviks framtid och merSammanfattning av de senaste avsnitten av I Technokratin med Henrik Ek. Gäster diskuterar AI-nyheter från Anthropic och Meta, Europas framtid, AI-branschens status, Open AI:s nedläggning av sin videotjänst, Kinneviks framtid och den svenska AI-uppstickaren.

Uppgifter: Anthropic överväger egna AI-chipAI-bolaget Anthropic, undersöker möjligheten att utveckla egna chip, enligt Reuters källor.

