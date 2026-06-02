Ny bok avslöjar agentfirmans omfattande makt över AIK

TV4-journalist Andréas Sundberg beskriver i boken "Fotbollsagenterna" hur firman Universal fick ett nästan oinskränkt inflytande över AIK, från skoping av spelare till klubbens beslutanderätt. Rekordövergången av Alexander Isak till Borussia Dortmund var ett typiskt exempel på denna sammanflätning.

TV4-journalisten Andréas Sundberg har skrivit boken "Fotbollsagenterna" om agentnätverket Universal . När Alexander Isak lämnade AIK för Borussia Dortmund i en rekordövergång skedde en vändpunkt i den svenska fotbollsagentbranschen.

Boken avslöjar hur agentfirman Universal haft ett omfattande inflytande över AIK, en av Sveriges största fotbollsklubbar. Sundberg, som är reporter på TV4:s Fotbollskanalen, har länge granskat agentbranschen och gjorde 2017 den uppmärksammade dokumentären "Fotbollssyndikatet" där han blottade metoder som hot, ekonomiska mutor och matchfixing. I sin nya bok fokuserar han på Universal och deras långsiktiga samarbete med AIK. Alexander Isaks övergång 2017 till Borussia Dortmund blev allsvenskans dyraste försäljning någonsin där AIK tog in cirka 90 miljoner kronor.

Andra viktiga affärer inkluderade Robin Quaison till Palermo och Nabil Bahoui till Saudiarabien, vilket stärkte relationen mellan Universal och klubben. Enligt flera källor som synliggörs i boken hade Universal dock ett inflytande som gick långt bortom enskilda transferaffärer. De påstås ha haft i praktiken fullmakt över AIKs beslut, vara djupt rotade i klubbens struktur och ha kopplingar till akademitränare, scouter, styrelsen, ledning och spelare. Detta skapade ett problematiskt maktmonopol.

Sundberg menar att Svenska fotbollförbundet (SvFF) måste förbättra sin förståelse för agentbranschens dynamik och de personer som driver den, inte bara fokusera på reglerna. Pengarna är en stark drivkraft och förbundet är enligt honom inte tillräckligt välutrustat för att hantera dessa utmaningar. Boken belyser därför ett systematiskt problem med maktkoncentration och brist på oberoende kontroll i den svenska fotbollsvärlden





fortsatte samarbeta med Universal: 'Tungviktare' - Allsvenskan2023 aviserade AIK att man hade brutit med Universal. Men i hemlighet fortsatte AIK att göra affärer med agenturen, avslöjar Andréas Sundberg i sin nya bok 'Fotbollsagenterna'. Exempelvis vid två spelarförsäljningar som gav 90 miljoner. 'Thomas Berntsen kallade dem för professionella tungviktare', skriver Sundberg.

Fredrik Söderbergs svar: 'Det är väldigt beklagligt' - AllsvenskanAIK fortsatte att göra affärer med Universal efter uppbrottet 2023, avslöjar Andréas Sundberg i sin bok 'Fotbollsagenterna'. Vd:n Fredrik Söderberg är uppgiven: - Universal ska inte ha med AIK att göra, säger han till Fotbollskanalen.

Uppror i AIK: Spelare planerade läggmatchTre AIK-spelare anklagas för att ha uppmanat sina lagkamrater att förlora – i hopp om att tränaren Andreas Brännström skulle sparkas. Det skriver TV4-journalisten Andreas Sundberg i nya boken ”Fotbollsagenterna”. – Jag har aldrig hört talas om det, säger en av spelarna.

Fotboll: Uppgifter: Tre AIK-spelare planerade att medvetet förlora en match 20232023 fick AIK:s dåvarande tränare Andreas Brännström information om att tre tongivande spelare planerade att förlora en match medvetet. Det uppger journalisten Andréas Sundberg i sin nya bok ”Fotbollsagenterna”. ”Trion hoppades att det skulle leda till att tränaren fick sparken”, skriver Sundberg i boken.

