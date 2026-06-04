Ny bok om nyemissioner - ett komplext område

En ny bok om nyemissioner har kommit ut. Boken, som heter Om nyemission, är en praktisk steg-för-steg-guide för jurister, banker och andra aktörer på kapitalmarknaden. Boken är skriven av ett av Sveriges mest erfarna team inom aktiemarknadsrätt och fyller ett tydligt tomrum på marknaden.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från Lindahl - Vi förklarar hur en nyemission genomförs steg för steg i en mer komplex och EU-styrd verklighet, säger Monica Lagercrantz , en av författarna, och delägare samt ansvarig för Lindahl s aktiemarknadsgrupp.

De som arbetar med nyemissioner möter i dag ett regelverk där flera EU-förordningar samverkar och ställer höga krav på både tempo och precision. Samtidigt saknas ofta praktisk vägledning i hur processen ska genomföras i rätt ordning. Den nya upplagan av Om nyemission är framtagen för att möta det behovet. - I dag räcker det inte att kunna reglerna - du måste förstå hur de samverkar och när krav uppstår i processen, säger Monica Lagercrantz.

Boken är en praktisk steg-för-steg-guide för jurister, banker och andra aktörer på kapitalmarknaden. Bakom boken står ett av Sveriges mest erfarna team inom aktiemarknadsrätt. Lindahl är den advokatbyrå i Sverige som genomför flest publika transaktioner. Monica Lagercrantz och Dennis Westermark skrev den första upplagan som gavs ut 2013.

Under drygt fem år har de och kollegan Gustav Ahlgren arbetat med den nya upplagan parallellt med sitt dagliga arbete med publika transaktioner och annat inom aktiemarknadsrätten. - Vi har fått skriva om flera delar i takt med att regelverken förändrats, vilket säger något om tempot i utvecklingen. Den första upplagan byggde till stor del på svensk lagstiftning, medan området i dag även styrs av EU-förordningar som i grunden har förändrat arbetet. Boken fyller ett tydligt tomrum.

Det har funnits artiklar, men ingen bok som visar hur man faktiskt genomför en nyemission av aktier. Den första upplagan fick snabbt genomslag och har hänvisats till i flera HD-domar. Den används också brett av aktörer på marknaden - från finansiella rådgivare och revisorer till marknadsplatserna och andra advokatbyråer. - Om nyemission har blivit en del av den juridiska doktrinen eftersom den bygger på erfarenhet av var de kritiska momenten finns.

Utmaningen ligger inte i enskilda regler, utan i att förstå när krav triggas och hur de hänger ihop. Att följa processen räcker inte - du måste behärska den. Mer från Dagens industr





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Nyemission Aktiemarknadsrätt Lindahl Monica Lagercrantz Dennis Westermark Gustav Ahlgren EU-Förordningar Svensk Lagstiftning

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