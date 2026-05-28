Ny cellterapi ger hopp för familjer med typ 1-diabetes

Kliniska studier av NextCell Pharmas stamcellsterapi visar lovande resultat för att bevara kroppens egen insulinproduktion och förbättra vardagen för familjer med typ 1-diabetes.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar attackerar de insulinproducerande cellerna. Efter diagnos finns ofta en viss egen insulinproduktion kvar, men den minskar successivt.

Det som är svårare att förstå för den som inte lever med sjukdomen är hur mycket den påverkar vardagen. Blodsockret kan förändras snabbt på grund av mat, rörelse, stress eller utan tydlig anledning. För många familjer avbryts nattsömnen av larm som varnar för för höga eller låga värden. Dagarna kräver ständig uppmärksamhet: inför lektioner, träningar, utflykter och måltider måste beslut tas.

- Det är så många små beslut hela tiden. Det är svårt att förklara för någon som inte är van vid diabetes, säger en förälder. Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi baserad på stamceller från navelsträngsvävnad. Målet är att påverka immunförsvaret så att de kvarvarande insulinproducerande cellerna bevaras längre.

Behandlingen ges som en infusion där deltagarna får antingen stamceller eller placebo. Tanken är inte att ersätta insulin, utan att bromsa den process som bryter ner kroppens egen produktion. Tidigare resultat visar att patienter som fått behandlingen i genomsnitt behåller mer av sin egen insulinproduktion jämfört med kontrollgrupper. I flera fall beskriver deltagare och deras familjer en tydlig skillnad i vardagen, inte bara i mätvärden utan i hur livet fungerar.

Ett barn i studierna ligger exempelvis omkring 85 procent inom målområdet och har ett stabilt medelblodsocker, något som överraskat behandlande läkare. - Det är mycket oftare som det inte larmar än tvärtom, säger en förälder. Även i andra fall ligger insulinbehovet kvar på liknande nivå som vid insjuknandet, vilket tyder på att kroppens egen produktion fortfarande bidrar. I en tidigare studie på vuxna patienter har effekten varit tydlig.

Efter ett år hade insulinproduktionen minskat betydligt mindre hos de som fått stamceller jämfört med placebo. - Jag tar små mängder insulin till maten, och det ser likadant ut flera år senare, säger en studiedeltagare. Även om behandlingen fortfarande utvärderas kliniskt, finns en försiktig optimism. För familjer som deltar handlar det inte bara om den egna situationen, utan också om att bidra till framtida behandlingar.

- Om några år kanske det här är behandling för nyinsjuknade. Då har vi varit med och bidragit, säger en förälder. Sammantaget pekar erfarenheterna från studierna mot att bevarad insulinproduktion kan göra vardagen mer förutsägbar - med färre svängningar, mindre oro och ökad livskvalitet





