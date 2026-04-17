Ny fas i Mellanöstern: Vapenvila träder i kraft, men spänningar kvarstår

Efter en period av ökad fientlighet har en tio dagar lång vapenvila mellan Libanon och Israel trätt i kraft, meddelar president Donald Trump. Samtidigt kvarstår rapporter om israeliska attacker och Libanons armé uppmanar befolkningen att vara försiktig. USA:s president betonar vikten av återhållsamhet och fred, samtidigt som relationerna mellan länderna och Iran utvecklas.

En ny era av spänning och förhoppningar har inletts i Mellanöstern efter att en tio dagar lång vapenvila mellan Libanon och Israel trätt i kraft sent på torsdagen. Beskedet kom från USA:s president Donald Trump , som via sitt sociala medieplattform Truth Social meddelade att han haft betydelsefulla samtal med både Libanon s president Joseph Aoun och Israel s premiärminister Benjamin Netanyahu.

Trump, som stoltserar med att ha löst nio tidigare krig, beskriver detta som sitt tionde framgångsrika medlingsförsök. Jublande folkmassor och tutande bilar syntes i städer som Sidon i Libanon för att fira den nya vapenvilan, en bild av lättnad efter en intensiv period av konflikter. Trots det positiva genombrottet har dock rapporter om fortsatt israelisk beskjutning i södra Libanon, särskilt i gränsområdena, inte låtit vänta på sig. Libanons armé har därför gått ut med uppmaningar till invånarna att avvakta med att återvända till sina hem i de drabbade områdena, vilket indikerar att situationen fortfarande är prekär och att fullständig normalisering dröjer. Denna komplexa situation understryks ytterligare av uttalanden från israeliska tjänstemän som meddelat att de israeliska försvarsstyrkorna (IDF) inte har några planer på att dra sig tillbaka från södra Libanon under vapenvilans period, enligt uppgifter från nyhetsbyrån Reuters. Detta skapar en osäkerhet kring hur länge vapenvilan kommer att hålla och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa dess efterlevnad. Under en presskonferens i Las Vegas, natten till fredag, uttryckte USA:s president Donald Trump en förhoppning om att kriget i Iran snart skulle vara över. Samtidigt som Libanons armé rapporterade om fortsatta israeliska attacker mot södra Libanon, passade Trump på att uppmana Hizbollah att agera återhållsamt under den pågående kritiska perioden. Hans budskap var tydligt: Jag hoppas att Hizbollah agerar vänligt och på ett bra sätt under denna viktiga period. Det kommer att vara ett STORT ögonblick för dem om de gör det. Inget mer dödande. Måste äntligen bli FRED! skriver Trump på Truth Social. Innan vapenvilan trädde i kraft uppger den israeliska militären IDF att de riktat in sig på över 380 mål kopplade till Hizbollah i södra Libanon under det senaste dygnet. Detta visar på den intensiva militära aktivitet som föregått vapenvilan och belyser de utmaningar som ligger framför den politiska ledningen för att upprätthålla freden. Den israeliska militären har också meddelat att deras styrkor fortfarande befinner sig i södra Libanon efter vapenvilans ikraftträdande, och att de uppmanar invånare att hålla sig borta från områden söder om Litani-floden. Detta kan tolkas som en försiktighetsåtgärd eller som en fortsatt militär närvaro som kan påverka vapenvilans stabilitet. Situationen kompliceras ytterligare av president Trumps påstående under en presskonferens utanför Vita huset, där han hävdade att Iran gått med på att inte inneha kärnvapen, ett påstående som Iran själva inte har bekräftat. Trump tillade även att relationen mellan USA och Iran för närvarande beskrivs som "väldigt bra". Frågor om framtiden för Libanon besvarade Trump med att den libanesiska regeringen måste arbeta tillsammans med Hizbollah, vilket indikerar en erkännande av organisationens inflytande i regionen. Vapenvilaavtalet skiljer sig markant från tidigare överenskommelser. Denna gång är det inte staten Libanon som agerar mot Israel, utan den terrorstämplade shiamilisen Hizbollah. Denna distinktion är avgörande för att förstå dynamiken i den nuvarande konflikten. När Israel slöt ett vapenstilleståndsavtal med Hizbollah i november 2024 fortsatte den israeliska militären ändå att genomföra attacker mot Hizbollahmål i Libanon. Nu har Hizbollah sagt att det är upp till Israel att visa att de håller sitt löfte att inte attackera Libanon, säger SVT:s Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia. Denna kommentar belyser den djupa misstro som präglar relationerna mellan aktörerna och betonar behovet av konkreta åtgärder för att bygga upp förtroende. President Trump har uttryckt sin avsikt att bjuda in Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Libanons president Joseph Aoun till Vita huset, enligt ett inlägg på Truth Social. Detta trots tidigare medieuppgifter som indikerat att president Aoun nyligen meddelat USA att han inte är intresserad av samtal med Netanyahu. Frågan om vad Trumps besked om vapenvila mellan Libanon och Israel egentligen innebär och vad de inblandade parterna säger är central för att förstå den fortsatta utvecklingen. Hassan Fadlallah, som representerar den Iranstödda shiarörelsen Hizbollahs politiska gren, uppger enligt Reuters att han har informerats om vapenvilan. Vi har fått information från Irans ambassadör om att en veckas vapenvila kan inledas ikväll, säger han enligt Reuters. Han tillägger dock att "allt hänger på Israels åtagande" om att helt och hållet upphöra med sina attacker. Denna kommentar understryker vikten av Israels handlingar för att säkerställa att vapenvilan efterlevs och att en varaktig fred kan uppnås. SVT:s nyhetsredaktion strävar efter saklighet och opartiskhet, och betonar vikten av att rapportera sanning och relevans. I akuta nyhetslägen, när alla fakta inte kan bekräftas, är det viktigt att kommunicera både vad som är känt och vad som ännu är oklart





