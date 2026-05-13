Ny fastighetsaffär i Staffanstorp: Kedjehus på Knutsborg byter ägare

Sofia och Mats Molter förvärvar en bostad i Staffanstorp för drygt 4 miljoner kronor i en tid av stigande fastighetspriser i regionen.

Sofia Rebecka Molter, 37 år gammal, och Mats Robert Andreas Molter, 40 år, har nyligen klivit in som de nya ägarna till det attraktiva kedjehuset beläget på Knutsborg 36B i Staffanstorp .

Fastigheten, som omfattar en boarea på 128 kvadratmeter och uppfördes under 1998, erbjuder en modern och funktionell boendemiljö i ett område som är känt för sin familjevänlighet. Försäljningen genomfördes av Maria Ulrika och Olof Sonny Bodell, och ägarbytet formaliserades i april 2026. Den slutgiltiga prislappen för denna bostad landade på 4 270 000 kronor, vilket speglar den nuvarande marknadsnivån för liknande objekt i området. För att sätta denna affär i ett större sammanhang kan man titta på närliggande försäljningar.

För endast några månader sedan bytte ett annat kedjehus på Knutsborg 26A ägare. Det huset var något större, med en yta på 136 kvadratmeter, och såldes för 4 495 000 kronor. Genom att jämföra dessa två transaktioner ser man en tydlig stabilitet i prisbilden för just kedjehus i denna specifika del av Staffanstorp. Under det senaste året har marknaden varit mycket aktiv, och hela 40 hus har sålts inom en radie av en kilometer från den aktuella fastigheten.

Prisspannet i området är dock betydande, vilket bevisas av att det dyraste objektet, Gråstensvägen 6, såldes för så mycket som 7 500 000 kronor. Detta visar att det finns en stor efterfrågan på exklusivare boenden eller fastigheter med större tomter i närområdet. Om man blickar ut över hela postorten Staffanstorp ser man en ännu bredare trend. Under de senaste tolv månaderna har totalt 174 bostäder sålts, där det genomsnittliga priset per kvadratmeter har legat på 33 164 kronor.

Denna lokala statistik är en del av en större positiv utveckling i Staffanstorps kommun, där priserna har stigit med 7 procent under det senaste året. Detta är en markant högre ökning än i länet i stort, där prisökningen stannade vid 2,2 procent. I genomsnitt kostar en kvadratmeter i Staffanstorps kommun nu 37 138 kronor, vilket är avsevärt mer än genomsnittet för hela länet, som ligger på 31 838 kronor per kvadratmeter.

Denna skillnad understryker kommunens starka attraktionskraft och det faktum att många väljer att bosätta sig här för att kombinera närhet till service med en lugnare boendemiljö. Marknadens dynamik illustreras ytterligare av några av de mest exklusiva affärerna i regionen. Som exempel kan nämnas fastigheten på Stora Uppåkravägen 101-10, vilken gick för den imponerande summan av 12 400 000 kronor, samt Marktegelvägen 7 som såldes för 7 100 000 kronor.

Dessa extremvärden visar att det finns en betydande betalningsvilja för premiumobjekt, vilket i sin tur lyfter prisnivån för även mindre bostäder som den på Knutsborg 36B. Den fortsatta tillväxten och den höga omsättningen av bostäder tyder på att Staffanstorp är en trygg och lönsam plats för bostadsinvesteringar. För de nya ägarna, Sofia och Mats Molter, innebär detta inte bara ett nytt hem utan även en investering i ett område med stark värdetillväxt.

Denna trend förväntas fortsätta så länge efterfrågan på välplanerade kedjehus och villor i Skåne förblir hög





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Staffanstorp Fastighetsmarknad Bostadsaffärer Skåne Huspriser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

180 kvadratmeter stort kedjehus gick för 6,9 miljonerFörsäljningen av fastigheten på adressen Beslutsgränden 8 i Lund är nu klar. Nya ägare är Artan och Valieta Gudaci, 43…

Read more »

98 kvadratmeter stort kedjehus i Barsebäckshamn, Barsebäck såltMikael Åke och Anna Susanna Norling, 48 och 43 år, har köpt kedjehuset på Skepparevägen 1 i Barsebäckshamn, Barsebäck…

Read more »

Kedjehus på 120 kvadratmeter sålt – för 3,9 miljonerBrankica Cvetkoska, 31, och Riste Kirov, 30, har köpt kedjehuset på Granholmsgatan 16 i Malmö av säljaren Nicholas Hu.

Read more »

VM-trio: Igor Stibbe, Tobias Hökfelt & Sofia GjestssonSwedish soccer team coach Thomas Potter announces his final squad for World Cup 2022, omitting key players Dejan Kulusevski, Hugo Larsson and Roony Bardghji.

Read more »