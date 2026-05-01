Ny hypersonisk vapenutveckling och Irans desperata rekryteringskampanj i Europa

En ny hypersonisk vapenutveckling skapar nya möjligheter i modern krigföring, medan Irans regimen intensifierar sina rekryteringskampanjer i Europa. Samtidigt som regimen försöker stabilisera sin position inom landet, eskalera spänningarna i regionen och terrordåd mot judiska mål i Europa ökar. Den ekonomiska krisen i Iran och det nedstängda internetet visar på en djup desperation hos prästerskapet och revolutionsgardet.

En ny vapentyp, som aldrig tidigare har använts i militära operationer, har nu utvecklats. LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) är avsett att ge armén en långdistans, konventionell precisionsattackkapacitet mot tidskänsliga och hårt försvarade mål, särskilt i omtvistade miljöer.

Denna teknologi representerar ett betydande steg framåt i modern krigföring, där hastighet och precision är avgörande. Samtidigt som denna utveckling pågår i den militära sfären, fortsätter spänningarna i Mellanöstern att eskalera. Inne i Iran är det svårt att tillgå tillförlitlig information eftersom internetuppkopplingen har varit avstängd i drygt två månader. Varje dag publicerar X-kontot, som anses vara kopplat till regimen, propagandamaterial och påståenden om västerländska intriger.

Men utanför Iran pågår regimens verksamhet för fullt, inte minst i västländerna. I Europa har ett flertal antisemitiska terrordåd skett där regimkopplade organisationer har tagit på sig attackerna. En av de senaste attackerna skedde i norra London, där en man med somalisk bakgrund knivskadade två personer med judiskt påbrå. Övervakningsbilder visar hur han oprovocerat går fram till ett av offren vid en busshållplats och inleder attacken.

Den iranska regimens ambassad i London har också rapporterats rekrytera brittiska iranier till att strida mot USA och Israel och bli martyrer för regimens sak. Ett budskap som sprids via ambassadens Telegram-kanal lyder: Låt oss alla, till en och samma man, ge våra kroppar till döds; ty det är bättre än att ge vårt land till fienden. Experter jämför denna rekryteringskampanj med Islamiska statens (IS) tidigare kampanjer online, där många reste till Syrien och Irak för att strida för terrorgruppen.

Dr Nadeh Fallah från en ledande säkerhetsorganisation varnar för att detta budskap inte är godartat utan utformat för att tilltala de mest hårdföra, ideologiskt drivna individerna och för att uppmuntra en farlig kultur av fanatism och martyrskap. Att regimen försöker rekrytera ideologiskt motiverade individer är oroväckande, men kan också tyda på desperation hos mullorna. De vet att deras styrkor inte tål hur mycket som helst, särskilt efter luftanfallen sedan februari.

Det saknas nu ett tydligt ledarskap i regimen – ingen vet ens om ayatollah Mojtaba Khamenei lever. Den ekonomiska situationen i Iran blir allt mer kritisk. Regimen måste fortsätta att avlöna både sina styrkor och inhyrda miliser om de inte bara ska kunna möta USA och Israel utan även hålla nere protesterna inom landet. Analytiker har diskuterat att de ekonomiskt bara klarar av en amerikansk blockad i Hormuzsundet i sex till åtta veckor till.

På grund av den rådande ekonomiska situationen befarar de också att protesterna kan bryta ut igen. Detaljerna – nedstängt internet, avlönade miliser, rekryteringsförsök i västländer och attacker mot mål i Europa – vittnar om en djup desperation hos prästerskapet och revolutionsgardet. Oron för att bli störtade av det egna folket växer. Denna komplexa situation visar på en regime som kämpar för att hålla sig vid makten, samtidigt som dess inflytande och kontroll över befolkningen minskar.

Internationella samfundet följer utvecklingen med stor oro, särskilt med tanke på de potentiella konsekvenserna för regional stabilitet och säkerhet





