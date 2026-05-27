Från december 2024 klassificeras alla kablar i Sverige som farligt avfall. Denna nya reglering skapar en mer komplex ansvarskedja för företag och påverkar återvinningen av värdefulla metaller som koppar. Stena Recycling diskuterar utmaningarna och betonar vikten av att hålla strategiska råvaror inom EU.

Kablar har länge ansetts som en oumbärlig del av samhällsinfrastrukturen, från elförsörjning till datakommunikation. Ett betydande skiftande i svensk lagstiftning inträffade dock i december 2024 då alla kablar numera klassificeras som farligt avfall .

Detta skiljer sig från många andra EU-länder där kablar fortfarande ofta hanteras som icke-farligt avfall. Bakgrunden är Sveriges restriktiva tolkning av EU-direktiv, med anledning att äldre kablar kan innehålla okända farliga ämnen. Denna nya klassificering påverkar hela återvinningskedjan, från separation och förvaring till transport och rapportering, och skapar nya krav för företag som hanterar kabelavfall.

Stena Recycling, som är ett av de få aktörer i Sverige med fullständiga tillstånd för den nya hanteringen, betonar vikten av att säkerställa att vederbörande följer de strikta reglerna för att undvika miljöböter och säkerställa att värdefulla råvaror som koppar återvinns inom Sverige. Trots den höga återvinningsbara värden av metallerna riskerar den komplexa och kostsamma hanteringen att göra verksamheten olönsam och southeastern utsläpp av strategiskt viktiga material utanför EU





