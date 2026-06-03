Ny åldersgräns på Systembolaget, påkörning i Linköping och mer

Moderaterna föreslår att åldersgränsen för att handla alkohol på Systembolaget sänks från 20 till 18 år. Polisen har uppdaterat informationen om en påkörning i Linköping där två kvinnor och en man skadades. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har kommenterat situationen med partiets riksdagsledamöter som misstänks för barnpornografibrott.

Moderaterna föreslår att åldersgräns en för att handla alkohol på Systembolaget sänks från 20 till 18 år. Polis en har uppdaterat informationen om en påkörning i Linköping där två kvinnor och en man skadades.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har kommenterat situationen med partiets riksdagsledamöter som misstänks för barnpornografibrott. Norges handbollsförbund har presenterat sin nya förbundskapten för herrlandslaget. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har upptrappat attacker mot Libanon. En iransk drönarattack har dödat en person och skadat över 60 på Kuwaits stora flygplats.

Den svenska artisten Robyn har begärt ursäkt för att ha ställt in sina sommarkonserterna i Stockholm och flyttat dem till oktober. En man i 30-årsåldern har skjutits ihjäl av polis på motorvägen strax utanför Nynäshamn. Ny SD-ledamot har blivit inkallad till omröstningarna i riksdagen. Statsminister Ulf Kristersson har kommenterat misstankarna mot SD-ledamoten som utreds för barnpornografibrott





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