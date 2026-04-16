Ny Mumie-tolkning: Klaustrofobisk skräck med blandade resultat

Lee Cronin, mannen bakom "Evil Dead Rise", tar sig an "The Mummy" med en mörk och vidrig nytolkning som balanserar obehag med bristfällig logik och skådespel.

Lee Cronin , känd för sin blodiga och intensiva "Evil Dead Rise", har nu gett sig i kast med ett av de mest ikoniska matinéäventyren genom tiderna: " The Mummy ". Resultatet är en omtolkning som visserligen lånar flitigt från originalets klassiska element – blodiga bandage, uråldriga sarkofager, irriterande sandstormar och kravlande skarabéer – men som levererar med blandade resultat.

Filmen är bitvis vidrig och genuint obehaglig, med scener som får biosalongen att vibrera av kollektivt obehag, och det finns stunder av välspelad intensivitet. Tyvärr dras helhetsupplevelsen ner av påtagliga logiska luckor och ett skådespel som ibland lämnar mycket att önska, vilket hindrar filmen från att nå den höga nivå som genren satt de senaste åren. Filmen öppnar som förväntat i den ogästvänliga egyptiska öknen, där vi introduceras för den amerikanska nyhetsreportern Charlie. En traumatisk händelse utspelar sig när hans äldsta dotter, Kate, kidnappas av en mystisk kvinna med kopplingar till en lika mystisk sarkofag. Åtta år senare har familjen flyttat till Albuquerque, New Mexico, i ett försök att lägga det förflutna bakom sig. Då kommer ett telefonsamtal som skakar om deras nya tillvaro: dottern har hittats vid liv i den sedan länge försvunna sarkofagen. Familjen återförenas med en uttorkad och katatonisk Kate, och deras försök att återställa normaliteten blir, som sig bör i genren, en katastrof. Filmen lyckas förmedla familjens ambivalenta känslor – glädje över återföreningen blandas med en djup skräck för vad som nu har kommit hem. Detta är ingen traditionell skräckfilm som bygger på plötsliga chockeffekter; istället fokuserar Cronin på att äckla ochobehagliga scener, som den mindervärdiga men effektiva tånagelscenen, som får publiken att vrida sig och grimasera. Istället för den egyptiska öknen utspelar sig större delen av "The Mummy" i familjens stora, förfallna hus i New Mexico. Denna klaustrofobiska miljö är en intressant och unik idé som bidrar till filmens obehagliga stämning, men den skapar också en viss tonkrock. Parallellt med familjens kamp följer vi polisinspektör Dalia i Egypten, som försöker nysta i vad som egentligen hände med Kate. En av filmens svagheter är dock skådespelarinsatsen från flera nyckelpersoner. Charlies porträtt av en sörjande och orolig far känns torrt och saknar övertygelse, vilket gör det svårt att tro på hans känslomässiga resa. Det verkar som att detta är ett medvetet val från regissörens sida, men poängen går förlorad för tittaren. Filmen kritiseras även för bristande geografisk trovärdighet, där exempelvis en storstad beskrivs som "östra öknen, Egypten". Trots att filmen inte utspelar sig helt i Egypten, drar den nytta av alla de gamla klyschorna kring mumier och försöker paketera om dem på ett modernt sätt. Frågan kvarstår dock varför man inte utforskar Egyptens rikedomar bortom den dammiga öknen och sarkofagerna. Dessutom verkar filmen ofta glömma sina egna etablerade regler, vilket leder till lösningar som känns både långsökta och alltför enkla. Det blir alltför bekvämt när en universitetsprofessor i arkeologi plötsligt kan tyda tusenåriga texter utan ansträngning. Sammanfattningsvis är "The Mummy" en underhållande och på sina ställen genuint vidrig skräckfilm som dock inte lever upp till de senaste årens standard inom genren. Regissörens intention att skapa en känsla av obehag hos publiken, liknande föräldrarnas, är förståelig, men äckel upplevs ofta som ett medel för att chockera snarare än att driva berättelsen framåt. Lee Cronin har trots sina brister gjort ett godkänt försök att omtolka klassikern. Filmen är spännande, vidrig och ibland välspelad, men den lyckas aldrig riktigt kliva över den svåra skräcktröskeln och etablera sig som en minnesvärd nyklassiker. Många av de sedvanliga "mumie-elementen" finns med, men känslan är att filmen inte utnyttjar potentialen fullt ut, vilket lämnar en känsla av outnyttjad möjlighet. När en film fokuserar så mycket på det groteska, kräver det en stark berättelse och trovärdiga karaktärer för att bära upp det, något som "The Mummy" kämpar med. De sporadiska ögonblicken av briljans drunknar i en helhet som känns lite för okoncentrerad och ojämnt balanserad mellan ambition och utförande





